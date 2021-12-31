https://tr.sputniknews.com/20211231/vaka-sayisi-40-bini-asti-163-kisi-hayatini-kaybetti-1052303252.html
Vaka sayısı 40 bini aştı: 163 kişi hayatını kaybetti
Vaka sayısı 40 bini aştı: 163 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T19:56+0300
2021-12-31T19:56+0300
2021-12-31T20:44+0300
türkiye
vaka
koronavirüs
kovid-19
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yılbaşı uyarısı. Kısıtlama söz konusu olmasa da varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022'de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar" dedi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 968 oldu. Türkiye'de en son 8 ay önce 28 Nisan'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bin 444 olarak kayıtlara geçmişti. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83.14, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.69 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 646 bin 5 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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türkiye, vaka, koronavirüs, kovid-19, fahrettin koca
Vaka sayısı 40 bini aştı: 163 kişi hayatını kaybetti
19:56 31.12.2021 (güncellendi: 20:44 31.12.2021)
Türkiye'de son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yılbaşı uyarısı. Kısıtlama söz konusu olmasa da varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022'de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar" dedi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 968 oldu. Türkiye'de en son 8 ay önce 28 Nisan'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bin 444 olarak kayıtlara geçmişti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83.14, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.69 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 646 bin 5 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.