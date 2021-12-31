Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211231/vaka-sayisi-40-bini-asti-163-kisi-hayatini-kaybetti-1052303252.html
Vaka sayısı 40 bini aştı: 163 kişi hayatını kaybetti
Vaka sayısı 40 bini aştı: 163 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T19:56+0300
2021-12-31T20:44+0300
türkiye
vaka
koronavirüs
kovid-19
fahrettin koca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052080155_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_10a22c85fa7b128f9696f37c65fe5536.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yılbaşı uyarısı. Kısıtlama söz konusu olmasa da varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022'de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar" dedi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 968 oldu. Türkiye'de en son 8 ay önce 28 Nisan'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bin 444 olarak kayıtlara geçmişti. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83.14, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.69 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 646 bin 5 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052080155_142:0:1042:675_1920x0_80_0_0_20bb082d639ff6cb478084b17cfe8af7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, vaka, koronavirüs, kovid-19, fahrettin koca

Vaka sayısı 40 bini aştı: 163 kişi hayatını kaybetti

19:56 31.12.2021 (güncellendi: 20:44 31.12.2021)
© AATürkiye - Koronavirüs - Kovid-19
Türkiye - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AA
Abone ol
Türkiye'de son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yılbaşı uyarısı. Kısıtlama söz konusu olmasa da varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022'de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar" dedi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 968 oldu. Türkiye'de en son 8 ay önce 28 Nisan'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bin 444 olarak kayıtlara geçmişti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83.14, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.69 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 646 bin 5 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:11Benzin, motorin ve LPG'ye zam
19:56Vaka sayısı 40 bini aştı: 163 kişi hayatını kaybetti
19:34Bulgar turistler sahte dolarla Edirne'de alışveriş yaptı, esnaf isyan etti: Mağduruz
19:26Rize'de 22 metrelik dev çay bardağı ışıklandırıldı
19:17NFT'ler 2021'de nasıl 40 milyar dolarlık bir pazar haline geldi?
19:13Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Son 10 gün nasıl etki etti?
18:51Endonezya'da bir caminin internet şifresi değişti: Gençler personeli palayla kovaladı
18:46Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk
18:38Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu: 'Düşmanlık suçu işledi'
18:28Pandemi 2. yılı geride bırakırken, tam kapanma uygulanan Çin şehri, gıda tedarik krizi atlattı
18:22Onur Market: 12 üzeri kurla mal alımı yapmadık, bu yüzden raflarımıza yansımadı
18:20Altın fiyatları yılın son işlem gününü nasıl kapattı?
18:14Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk askerlerine 33 bin fit yükseklikte yeni yıl kutlaması
18:04Harry Potter'ın ev cini Dobby'nin heykeli çalındı: 'Galiba çok şirin diye aldılar'
17:39AK Partili Özhaseki: İBB'nin algı operasyonu çekmek için ajanslara verdiği para 849 milyon TL
17:32Empire State binasının iki katı büyüklüğündeki asteroit, dünyanın yakınından geçecek
17:20'BDDK Beşinci Stratejik Planı' açıklandı
17:17Rusya Federal Tıbbi Biyoloji Ajansı: Kovid-19 aşısı 'Konvasel' 2022'nin başlarında tescil edilebilir
17:09TBMM'de 2021 böyle geçti
17:082021’de Türk dış politikasında Batı’dan ‘kriz’, Doğu’dan ‘normalleşme’ rüzgârları esti