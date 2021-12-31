https://tr.sputniknews.com/20211231/ziraat-katilim-kur-korumali-hesaplar-icin-icazet-belgesi-duzenledi-1052285012.html

Ziraat Katılım, kur korumalı hesaplar için 'İcazet Belgesi' düzenledi

Ziraat Katılım, kur korumalı hesaplar için 'İcazet Belgesi' düzenledi

Ziraat Katılım Bankası'nın ilahiyatçılardan oluşan Danışma Komitesi, Kur Korumalı TL Katılım Hesabı için "İcazet Belgesi" düzenledi. "Kur Korumalı TL Katılma... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T09:24+0300

2021-12-31T09:24+0300

2021-12-31T09:24+0300

türkiye

ziraat

kur korumalı tl mevduat

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Artan döviz kurlarına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Aralık'ta açıklanan "kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları" konusunda Ziraat Katılım Bankası dini "icazet belgesi" aldı.Belgeye göre üç ilahiyatçıdan oluşan Ziraat Katılım A.Ş. Danışma Komitesi, bankanın söz konusu hesabının dinen caiz olduğunu savundu.Ziraat Katılım'ın ürünün özelliklerinin anlatıldığı "icazet belgesi"nde "‘Kur Korumalı TL Katılma Hesapları’ karşılaşılan olağanüstü durum sebebiyle kamu yararı dikkate alınarak maslahat ilkesi çerçevesinde değerlendirildiğinden İslami Finans İlke ve Esasları’na uygun görülmüştür. İşbu İcazet Belgesi, genel olarak Ziraat Katılım Kur Korumalı TL Katılma Hesabı Ürünü hakkında düzenlenmiş olup ürün özelinde verilmiştir. Elbette en doğrusunu Allah Teala bilir" ifadeleri yer aldı.Belgede Mehmet Odabaşı, Prof. Dr. Süleyman Kaya ve Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya'nın imzaları yer alıyor.Belgenin doğruluğunu ANKA'ya teyit eden Süleyman Kaya, “Belgenin son hali hazırlanıyor, revize edilmiş olacak, daha detaylı açıklamaların olduğu bir belge yayınlanacak” dedi.

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ziraat, kur korumalı tl mevduat