Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı

© AA Doğu Karadeniz'de hafta başından itibaren olumsuz hava koşullarından etkilenen Trabzon'da balıkçılar, başta hamsi olmak üzere balık avından beklenen verimi alamadı. Avlanmanın yetersiz olması sebebiyle Ortahisar ilçesi Moloz mevkiindeki balıkçıların tezgahları da boş kaldı. Balıkhane ve balık satış pazarındaki balıkçılardan bir kısmı birkaç gündür tezgah açmazken, bazıları da fabrikalardan temin ettikleri hamsi ve diğer balık türlerini satmaya çalışıyor.