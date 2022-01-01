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Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı
Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı
Doğu Karadeniz'de yarın sağanak, kar ve fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
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giresun
trabzon
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Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Bölgesinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği vurgulandı.Ulaşımda aksamalara yol açabilecek fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.Ayrıca, Rize ve Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğine de dikkat çekildi.Yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlamasının, zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 metre üzeri yüksek kesimlerde de karın etkili olmasının beklendiği kaydedildi.Kuvvetli yağışın 3 Ocak Pazartesi günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği, yaşanabilecek ulaşımda aksama, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
türkiye
giresun
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giresun, trabzon, rize, artvin, doğu karadeniz

Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı

15:00 01.01.2022
© AADoğu Karadeniz'de hafta başından itibaren olumsuz hava koşullarından etkilenen Trabzon'da balıkçılar, başta hamsi olmak üzere balık avından beklenen verimi alamadı. Avlanmanın yetersiz olması sebebiyle Ortahisar ilçesi Moloz mevkiindeki balıkçıların tezgahları da boş kaldı. Balıkhane ve balık satış pazarındaki balıkçılardan bir kısmı birkaç gündür tezgah açmazken, bazıları da fabrikalardan temin ettikleri hamsi ve diğer balık türlerini satmaya çalışıyor.
Doğu Karadeniz'de hafta başından itibaren olumsuz hava koşullarından etkilenen Trabzon'da balıkçılar, başta hamsi olmak üzere balık avından beklenen verimi alamadı. Avlanmanın yetersiz olması sebebiyle Ortahisar ilçesi Moloz mevkiindeki balıkçıların tezgahları da boş kaldı. Balıkhane ve balık satış pazarındaki balıkçılardan bir kısmı birkaç gündür tezgah açmazken, bazıları da fabrikalardan temin ettikleri hamsi ve diğer balık türlerini satmaya çalışıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© AA
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Doğu Karadeniz'de yarın sağanak, kar ve fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Bölgesinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği vurgulandı.
Ulaşımda aksamalara yol açabilecek fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
Ayrıca, Rize ve Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğine de dikkat çekildi.
Yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlamasının, zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 metre üzeri yüksek kesimlerde de karın etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
Kuvvetli yağışın 3 Ocak Pazartesi günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği, yaşanabilecek ulaşımda aksama, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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