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Genç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu: Hayati tehlikesi sürüyor
Genç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu: Hayati tehlikesi sürüyor
Zonguldak’ta bir genç kız, evinde silahla vurulmuş şekilde ağır yaralı halde bulundu. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T22:55+0300
2022-01-01T22:55+0300
2022-01-01T22:55+0300
türkiye
zonguldak
kadın cinayeti
kadına yönelik şiddet
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Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Basın Sitesi’nde yaşandı.İddialara göre, yakınları 23 yaşındaki Aysel İ.’den haber alınamayınca ekiplere haber verildi. Genç kızın silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç kız ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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zonguldak, kadın cinayeti, kadına yönelik şiddet
Genç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu: Hayati tehlikesi sürüyor
Zonguldak’ta bir genç kız, evinde silahla vurulmuş şekilde ağır yaralı halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Basın Sitesi’nde yaşandı.
İddialara göre, yakınları 23 yaşındaki Aysel İ.’den haber alınamayınca ekiplere haber verildi. Genç kızın silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan genç kız ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.