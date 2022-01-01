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https://tr.sputniknews.com/20220101/ingilterede-big-ben-saat-kulesi-acildi-1052308336.html
İngiltere’de Big Ben saat kulesi, 4 yıl sonra yeniden açıldı
İngiltere’de Big Ben saat kulesi, 4 yıl sonra yeniden açıldı
İngiltere’nin başkenti Londra’nın turistik simgelerinden biri olan Big Ben Saat Kulesi, 4 yıl sonra yeniden açıldı. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T12:00+0300
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dünya
ingiltere
çan
big ben
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İngiltere, 2022’ye görkemli havai fişek gösterileri ve kutlamalarıyla girerken şehrin turistik bir simgesi haline gelen ve saat kısmında restorasyon çalışmaları biten Big Ben saat kulesinde de yeni yılın ilk dakikalarında çanlar çalınarak yeniden açıldı.İngiltere’de Westminster Sarayı'nda bulunan ve 'Elizabeth Kulesi' olarak da bilinen ünlü saat, 2017'den beri restorasyondaydı. Dün saat kısmında restorasyon çalışmaları tamamlanırken belli bir kısımda ise hala devam eden saat kulesinde, 2022’nin ilk dakikalarıyla birlikte çan sesleri yükselmeye başladı. İngiltere’de bulunan Big Ben saat kulesi, 1859 yılında dünyadaki en doğru saat olması amacıyla tasarlanmış ve zamanla Londra’nın turistik bir simgesi haline gelmişti.
ingiltere
çan
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ingiltere, çan, big ben

İngiltere’de Big Ben saat kulesi, 4 yıl sonra yeniden açıldı

12:00 01.01.2022
© AP Photo / Matt DunhamBritish Union flag waves in front of the Elizabeth Tower at Houses of Parliament containing the bell know as "Big Ben" in central London
British Union flag waves in front of the Elizabeth Tower at Houses of Parliament containing the bell know as Big Ben in central London - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© AP Photo / Matt Dunham
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İngiltere’nin başkenti Londra’nın turistik simgelerinden biri olan Big Ben Saat Kulesi, 4 yıl sonra yeniden açıldı.
İngiltere, 2022’ye görkemli havai fişek gösterileri ve kutlamalarıyla girerken şehrin turistik bir simgesi haline gelen ve saat kısmında restorasyon çalışmaları biten Big Ben saat kulesinde de yeni yılın ilk dakikalarında çanlar çalınarak yeniden açıldı.

İngiltere’de Westminster Sarayı'nda bulunan ve 'Elizabeth Kulesi' olarak da bilinen ünlü saat, 2017'den beri restorasyondaydı. Dün saat kısmında restorasyon çalışmaları tamamlanırken belli bir kısımda ise hala devam eden saat kulesinde, 2022’nin ilk dakikalarıyla birlikte çan sesleri yükselmeye başladı.

İngiltere’de bulunan Big Ben saat kulesi, 1859 yılında dünyadaki en doğru saat olması amacıyla tasarlanmış ve zamanla Londra’nın turistik bir simgesi haline gelmişti.
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