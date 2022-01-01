https://tr.sputniknews.com/20220101/ingilterede-big-ben-saat-kulesi-acildi-1052308336.html

İngiltere’de Big Ben saat kulesi, 4 yıl sonra yeniden açıldı

İngiltere’de Big Ben saat kulesi, 4 yıl sonra yeniden açıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın turistik simgelerinden biri olan Big Ben Saat Kulesi, 4 yıl sonra yeniden açıldı. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T12:00+0300

2022-01-01T12:00+0300

2022-01-01T12:00+0300

dünya

ingiltere

çan

big ben

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102805/99/1028059963_0:58:2461:1442_1920x0_80_0_0_7924b6bf0d4f0025632c3c3de6c82c13.jpg

İngiltere, 2022’ye görkemli havai fişek gösterileri ve kutlamalarıyla girerken şehrin turistik bir simgesi haline gelen ve saat kısmında restorasyon çalışmaları biten Big Ben saat kulesinde de yeni yılın ilk dakikalarında çanlar çalınarak yeniden açıldı.İngiltere’de Westminster Sarayı'nda bulunan ve 'Elizabeth Kulesi' olarak da bilinen ünlü saat, 2017'den beri restorasyondaydı. Dün saat kısmında restorasyon çalışmaları tamamlanırken belli bir kısımda ise hala devam eden saat kulesinde, 2022’nin ilk dakikalarıyla birlikte çan sesleri yükselmeye başladı. İngiltere’de bulunan Big Ben saat kulesi, 1859 yılında dünyadaki en doğru saat olması amacıyla tasarlanmış ve zamanla Londra’nın turistik bir simgesi haline gelmişti.

ingiltere

çan

big ben

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, çan, big ben