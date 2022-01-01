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Sağlık merkezine aşı için gelen bir kişi doktora saldırdı
Sağlık merkezine aşı için gelen bir kişi doktora saldırdı
Avcılar'da, bir kişinin aşı için geldiği aile sağlığı merkezinde doktora saldırdığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T11:51+0300
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yaşam
istanbul
saldırı
avcılar
doktor
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Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Tahtakale Mahallesi'ndeki 13 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne anne ve babasıyla gelen Mehmet Saib E., Kovid-19 aşısı yaptırmak istediklerini söyledi.Öğle arası olduğu ve BioNTech için 6 kişinin tamamlanması gerektiği söylenen bu kişi ile görevliler arasında tartışma çıktı.Sesler üzerine odasından çıkan Dr. Velit Çelebi, aşı için beklemesini söylediği Mehmet Saib E.'nin saldırısına uğradı.Sağlık merkezindekilerin müdahalesiyle doktor Çelebi, saldırganın elinden kurtarıldı.Yüzünde darp izleri oluşan Çelebi, sağlık raporu aldıktan sonra kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Saib E, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.Bu arada saldırı anı sağlık merkezindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
istanbul
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istanbul, saldırı, avcılar, doktor

Sağlık merkezine aşı için gelen bir kişi doktora saldırdı

11:51 01.01.2022
© İHAAvcılar'da sağlık merkezine aşı için gelen bir kişi doktora saldırdı
Avcılar'da sağlık merkezine aşı için gelen bir kişi doktora saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© İHA
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Avcılar'da, bir kişinin aşı için geldiği aile sağlığı merkezinde doktora saldırdığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Tahtakale Mahallesi'ndeki 13 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne anne ve babasıyla gelen Mehmet Saib E., Kovid-19 aşısı yaptırmak istediklerini söyledi.
Öğle arası olduğu ve BioNTech için 6 kişinin tamamlanması gerektiği söylenen bu kişi ile görevliler arasında tartışma çıktı.
Sesler üzerine odasından çıkan Dr. Velit Çelebi, aşı için beklemesini söylediği Mehmet Saib E.'nin saldırısına uğradı.
Sağlık merkezindekilerin müdahalesiyle doktor Çelebi, saldırganın elinden kurtarıldı.
Yüzünde darp izleri oluşan Çelebi, sağlık raporu aldıktan sonra kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Saib E, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
Bu arada saldırı anı sağlık merkezindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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