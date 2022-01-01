https://tr.sputniknews.com/20220101/saglik-merkezine-asi-icin-gelen-bir-kisi-doktora-saldirdi-1052308086.html

Sağlık merkezine aşı için gelen bir kişi doktora saldırdı

Sağlık merkezine aşı için gelen bir kişi doktora saldırdı

Avcılar'da, bir kişinin aşı için geldiği aile sağlığı merkezinde doktora saldırdığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T11:51+0300

2022-01-01T11:51+0300

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yaşam

istanbul

saldırı

avcılar

doktor

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Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Tahtakale Mahallesi'ndeki 13 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne anne ve babasıyla gelen Mehmet Saib E., Kovid-19 aşısı yaptırmak istediklerini söyledi.Öğle arası olduğu ve BioNTech için 6 kişinin tamamlanması gerektiği söylenen bu kişi ile görevliler arasında tartışma çıktı.Sesler üzerine odasından çıkan Dr. Velit Çelebi, aşı için beklemesini söylediği Mehmet Saib E.'nin saldırısına uğradı.Sağlık merkezindekilerin müdahalesiyle doktor Çelebi, saldırganın elinden kurtarıldı.Yüzünde darp izleri oluşan Çelebi, sağlık raporu aldıktan sonra kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Saib E, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.Bu arada saldırı anı sağlık merkezindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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istanbul, saldırı, avcılar, doktor