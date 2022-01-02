https://tr.sputniknews.com/20220102/2022-arac-muayene-ucretleri-belli-oldu-1052329205.html

2022 araç muayene ücretleri belli oldu

2022 araç muayene ücretleri belli oldu

Yeniden değerleme oranında artırılan ücretlerle oluşan araç muayenede yeni tarife, 1 Ocak 2022’den itibaren uygulamaya konuldu. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

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Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak, KDV dahil 258 lira ila 685 liraya yükseldi.Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2022 yılı için yeniden belirlendi.Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20’lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20220102/atasehirde-taksimetre-nobeti-bazi-araclarda-aku-bitti-1052323728.html

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