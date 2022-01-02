Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220102/2022-arac-muayene-ucretleri-belli-oldu-1052329205.html
2022 araç muayene ücretleri belli oldu
2022 araç muayene ücretleri belli oldu
Yeniden değerleme oranında artırılan ücretlerle oluşan araç muayenede yeni tarife, 1 Ocak 2022’den itibaren uygulamaya konuldu. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T16:10+0300
2022-01-02T16:10+0300
ekonomi
araba
araç
muayene
yeni yıl
zam
fiyat
artış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044695165_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5af59920329536aac80e56e482e1abcd.jpg
Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak, KDV dahil 258 lira ila 685 liraya yükseldi.Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2022 yılı için yeniden belirlendi.Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20’lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220102/atasehirde-taksimetre-nobeti-bazi-araclarda-aku-bitti-1052323728.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044695165_61:0:961:675_1920x0_80_0_0_6d7b9adcbabdf33b5b93bce91b52e82d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
araba, araç, muayene, yeni yıl, zam, fiyat, artış

2022 araç muayene ücretleri belli oldu

16:10 02.01.2022
© DHAAraç muayene istasyonu
Araç muayene istasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© DHA
Abone ol
Yeniden değerleme oranında artırılan ücretlerle oluşan araç muayenede yeni tarife, 1 Ocak 2022’den itibaren uygulamaya konuldu.
Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak, KDV dahil 258 lira ila 685 liraya yükseldi.
Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2022 yılı için yeniden belirlendi.
Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20’lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.
KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.
Ataşehir'de taksimetre nöbeti: Araçlarda akü bitti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
TÜRKİYE
Ataşehir'de taksimetre nöbeti: Bazı araçlarda akü bitti
11:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:30Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin telefonda görüştü
16:24HDP, eski Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
16:14Metal işçilerinden toplu sözleşme mitingi: 'Ölümüne Çalıştık, Kazanacağız'
16:102022 araç muayene ücretleri belli oldu
16:03İkinci el otomobilde kilometre dolandırıcılığı uyarısı: ‘Yüzde 0.4’ü düşürülerek satılıyor’
15:50Milyonerlerin toplam mevduatı 1 yılda 1 trilyon 260 milyar TL arttı
15:46TMMOB: Faturalar İstanbul’da yaşayan aile için 997, Ankara’da yaşayan aile için ise 1025'e ulaştı
15:41İstanbul'da Aralık ayının zam şampiyonu salatalık
15:22Aleyna Tilki: Justin Bieber bana yürüdü
15:21Bulgaristan’da kuş gribi vakaları artıyor: 39 bin tavuk itlaf edilecek
15:13Denize atılmış şişenin içinden çıkan kağıdı bulan Prof. Dr. Gökoğlu: ‘Bu büyü mü bilen varsa yazsın’
15:10Yanan otomobilin bagajındaki ceset Suriyeli Yasin’in çıktı
15:03Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 68 köy yolu ulaşıma kapandı
14:47Messi koronavirüse yakalandı
14:44Eren Bülbül'ün annesi filmin galasına katıldı: ‘Döktüğümüz gözyaşını cumhurbaşkanımız da döktü’
14:42Uzmanlardan Omicron uyarısı: Hiper bulaşıcı hale geldi, maskeyi bir an bile indirmeyin
14:25Rusya, Tacikistan’daki üssüne geçen yıl 50’nin üzerinde askeri araç ve teçhizat gönderdi
14:23Yaramazlık yaptığı için Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu
14:18Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: 13 Eylül’den bu yana en düşük vaka sayısı kaydedildi
14:14Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı