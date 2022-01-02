https://tr.sputniknews.com/20220102/50-milyonda-bir-goruluyor-iki-ayri-rahminden-ayni-anda-iki-bebek-dunyaya-getirdi--1052319216.html

50 milyonda bir görülüyor: İki ayrı rahminden aynı anda iki bebek dünyaya getirdi

50 milyonda bir görülüyor: İki ayrı rahminden aynı anda iki bebek dünyaya getirdi

İsrail'de yaşayan Elle Ladovitch isimli kadın, 2 ayrı rahminden aynı anda çocuk dünyaya getirdi. Ladovitch, ultrasonuna bakan doktorun az kalsın baygınlık... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T01:30+0300

2022-01-02T01:30+0300

2022-01-02T01:34+0300

yaşam

israil

bebek

kadın

hamile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103877/96/1038779636_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_d860336ec4337db988a128e54294df2f.jpg

İsrail'de ender görülen bir olay yaşandı. İki ayrı rahimle dünyaya gelen Elle Ladovitch, iki rahminden de hamile kaldı.Xinhua'nın haberine göre Ladovitch, kendisini muayene eden doktorun, söz konusu durum karşısında büyük şok yaşadığını ve hamilelik haberini dakikalarca veremediğini belirtti.Uzmanlara göre bu durum, elli milyon gebelikte bir meydana gelme olasılığı taşıyor. 31 yaşındaki anne Elle Ladovitch, uterus didelfis ile yani rahmi tamamen ayrı iki parçaya bölünmüş halde doğdu ve her birinde birer fetüs büyüdü.Anne, "Hamileliğin ilk muayenesinde doktor neredeyse bayılıyordu. Bana her rahimde bir fetüs olduğunu söylemesi 10 dakika sürdü" dedi. Hastane, biri erkek diğeri kız olan ikizlerin gebelik sırasında birlikte büyümediklerini ancak doğumdan sonra birbirleriyle tanıştıklarını kaydetti.Hem uterus didelfis hem de ikiz bebek olması durumu, gebelikte özellikle de erken doğumlarda çok yüksek riskler içeriyor. Gebeliği boyunca yoğun bir gözetim altında bulunan anneye 35. haftada sezaryen yapıldı.

israil

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, bebek, kadın, hamile