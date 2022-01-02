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Afgan kadın İran sınırında soğuktan öldü, 2 çocuğu donmak üzereyken bulundu
Afgan kadın İran sınırında soğuktan öldü, 2 çocuğu donmak üzereyken bulundu
Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belasur köyünde , Afganı kadın, iki çocuğu ile yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken, dondurucu soğuğa dayanamayıp... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T10:28+0300
2022-01-02T10:28+0300
türkiye
iran
göçmen
donma
mülteci
çocuk
kadın
afgan
soğuk
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İran'a bağlı Belesur köyünde yaşanan olayda, Türkiye'ye 8-9 yaşlarındaki iki çocuğuyla girmek isteyen Afgan kadın, soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti. Türkiye sınır hattına yakın olan İran'a bağlı Belesor köyünde köylüler tarafından çekilen görüntülere annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine çoraplarını geçirdiği ortaya çıktı. Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü. Soğuktan elleri şişen iki çocuğa köylüler yardım etti.Yaşanan olayla ilgili Van Valiliği açıklama yaptı.Açıklamada şu cümlelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220101/unicef-afganistan-dunyada-en-fazla-cocuk-olumunun-yasandigi-ulke-1052315189.html
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iran, göçmen, donma, mülteci, çocuk, kadın, afgan, soğuk

Afgan kadın İran sınırında soğuktan öldü, 2 çocuğu donmak üzereyken bulundu

10:28 02.01.2022
© DHAAfgan kadın İran sınırında soğuktan öldü, 2 çocuğu donmak üzereyken bulundu
Afgan kadın İran sınırında soğuktan öldü, 2 çocuğu donmak üzereyken bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© DHA
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Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belasur köyünde , Afganı kadın, iki çocuğu ile yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken, dondurucu soğuğa dayanamayıp yaşamını yitirdi. Annenin ayaklarının poşetle sarılı olduğu, çocuklarının ellerinde ise çoraplarının bulunduğu görüldü.
İran'a bağlı Belesur köyünde yaşanan olayda, Türkiye'ye 8-9 yaşlarındaki iki çocuğuyla girmek isteyen Afgan kadın, soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti.
Türkiye sınır hattına yakın olan İran'a bağlı Belesor köyünde köylüler tarafından çekilen görüntülere annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine çoraplarını geçirdiği ortaya çıktı.
Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü. Soğuktan elleri şişen iki çocuğa köylüler yardım etti.
Yaşanan olayla ilgili Van Valiliği açıklama yaptı.
Açıklamada şu cümlelere yer verildi:
"01.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları şeklindeki paylaşım yapılmıştır.Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir."
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