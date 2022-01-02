Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220102/bursada-toplu-ulasima-yuzde-20-zam-1052320233.html
Bursa’da toplu ulaşıma yüzde 20 zam
Bursa’da toplu ulaşıma yüzde 20 zam
Bursa'da toplu ulaşıma yüzde 20 zam yapılırken, öğrenci aylık abonman kartına da yüzde 22 indirim geldi. 1 Ocak 2022'de uygulamaya giren yeni düzenleme ile... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T03:22+0300
2022-01-02T03:22+0300
türkiye
bursa
bursa büyükşehir belediyesi
zam
toplu taşıma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1052320208_1:0:678:381_1920x0_80_0_0_90e11a888f22928d8776b109521f007d.jpg
Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, Bursa’da toplu ulaşıma 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere yüzde 20 oranında zam yapıldı.Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılından bu yana 1,5 TL olarak uyguladığı öğrenci metro biniş fiyatını 1,80 TL’ye çıkardı. 90 TL olarak uygulanan aylık öğrenci abonman kartının fiyatını da yüzde 22 indirerek 70 TL oldu.Kentte 1 Ocak 2022’den itibaren uygulamaya giren zamlı tarifede, metro tam biniş 3.5 TL’den 4.20 TL’ye, indirimli 3.00 TL’den 3.60 TL’ye, otobüs uzun hat 4.40 TL’den 5.30 TL’ye, kısa hat ise 3.90 TL’den 4.70 TL’ye yükseldi. Aylık tam abonman da 230 TL’den 260 TL’ye, aylık indirimli abonman kart ise 225 TL oldu.
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1052320208_85:0:593:381_1920x0_80_0_0_1e7269e444558a4ecfcee307b1b04e22.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, bursa büyükşehir belediyesi, zam, toplu taşıma

Bursa’da toplu ulaşıma yüzde 20 zam

03:22 02.01.2022
© Sputnik / Bursa Büyükşehir BelediyesiBursa Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma otobüs
Bursa Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© Sputnik / Bursa Büyükşehir Belediyesi
Abone ol
Bursa'da toplu ulaşıma yüzde 20 zam yapılırken, öğrenci aylık abonman kartına da yüzde 22 indirim geldi. 1 Ocak 2022'de uygulamaya giren yeni düzenleme ile metro 4,20 TL, otobüs uzun hat 5,30 TL, kısa hat 4,70 TL'ye yükseldi.
Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, Bursa’da toplu ulaşıma 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere yüzde 20 oranında zam yapıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılından bu yana 1,5 TL olarak uyguladığı öğrenci metro biniş fiyatını 1,80 TL’ye çıkardı. 90 TL olarak uygulanan aylık öğrenci abonman kartının fiyatını da yüzde 22 indirerek 70 TL oldu.
Kentte 1 Ocak 2022’den itibaren uygulamaya giren zamlı tarifede, metro tam biniş 3.5 TL’den 4.20 TL’ye, indirimli 3.00 TL’den 3.60 TL’ye, otobüs uzun hat 4.40 TL’den 5.30 TL’ye, kısa hat ise 3.90 TL’den 4.70 TL’ye yükseldi. Aylık tam abonman da 230 TL’den 260 TL’ye, aylık indirimli abonman kart ise 225 TL oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:35CHP'den zam tepkisi: Erdoğan’ın yaptığı zam değil zulümdür
03:30Kaza yaptı, araçta sıkışan kız arkadaşını bırakıp kaçtı
03:22Bursa’da toplu ulaşıma yüzde 20 zam
02:46Fenerbahçe'de Okan Buruk iddiası
02:38Erman Toroğlu eski avukatıyla dünya evine girdi
02:28İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
02:16Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişiler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
01:55ABD'de birçok üniversite vaka artışı nedeniyle uzaktan eğitime dönüyor
01:44Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıraathane ziyareti
01:3050 milyonda bir görülüyor: İki ayrı rahminden aynı anda iki bebek dünyaya getirdi
01:17Havai fişekleri izlemek için terasa çıkan 8 yaşındaki çocuk, yorgun mermiyle ağır yaralandı
00:53Türkiye, NATO görevini Fransa'ya devretti
00:51Çaldıkları otomobille ters yönde giderken kaza yaptılar
00:41Küçükçekmece'de yol verme kavgası: 2 ölü, 2 yaralı, 8 gözaltı
00:28Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı
DünTony Blair'in şövalyelik unvanının geri alınması için imza kampanyası başlatıldı
DünGolf arabası süren orangutan sosyal medyayı salladı
DünTürkiye Dışişleri, Almanya’da Müslüman mezarlığına saldırının faillerinin bulunmasını talep etti
Dünİran'ın güneydoğusunda çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi ile 5 militan hayatını kaybetti
DünMarmaray'a yüzde 36 zam geldi, TCDD 'İBB tarafından hukuksuz bir şekilde yürürlüğe kondu' dedi