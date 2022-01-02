https://tr.sputniknews.com/20220102/chp-izmir-il-binasina-gamali-hac-cizildi-1052332319.html

CHP İzmir il binasına 'gamalı haç' çizildi

CHP İzmir il binasına 'gamalı haç' çizildi

İzmir'in Konak ilçesinde CHP il binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kalemle 'Kahrolsun HDP, PKK', 'CHP Atatürk'ün partisi değil' ve 'Irkçılık... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T19:08+0300

2022-01-02T19:08+0300

2022-01-02T19:08+0300

türkiye

izmir

chp

gamalı haç

deniz yücel

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Konak'ta ilçesinde bulunan CHP İzmir İl Başkanlığı binasının dışına, iddiaya göre dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kalemle 'Kahrolsun HDP, PKK', 'CHP Atatürk'ün partisi değil' ve 'Irkçılık yaşatır' yazılırken, gamalı haç çizildi. Durumu fark eden partililerin haber vermesi üzerine şüpheliler hakkında şikayette bulunuldu. Duvara yazılan yazılar ise silindi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Dün gece il binamızın duvarına ırkçılığı öven, kin ve nefret ifadeleri içeren yazılar yazılmış olup konu ile ilgili polis ve savcılıkça soruşturma başlatılmıştır. Süreci takip ediyoruz. Kin, nefret ve şiddetten medet umanlar bilsinler ki umduklarını bulamayacaklar" ifadelerini kullandı.

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izmir, chp, gamalı haç, deniz yücel