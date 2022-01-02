Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220102/gulistan-dokunun-ailesi-oturma-eylemine-basladi-1052320988.html
Gülistan Doku’nun ailesi oturma eylemine başladı
Gülistan Doku’nun ailesi oturma eylemine başladı
Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun ailesi, soruşturmanın etkin yapılmadığı... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T04:37+0300
2022-01-02T04:37+0300
türkiye
tunceli
oturma eylemi
gülistan doku
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1a/1042530899_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_5c435164dddafcd4ace4932f6405c54a.jpg
Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun annesi Bedriye, babası Halit ve ablası Aygül Doku Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemine başladı. Tunceli Kadın Platformu ve demokratik kitle örgüt temsilcileri de Doku ailesine destek verdi.Oturma eylemi öncesinde kızlarının akıbeti ile ilgili Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile görüşmek isteyen Doku ailesinin, güvenlik güçleri tarafından engellediği ögrenildi.'Kızımız bulunana kadar kalkmayacağız'Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın etkin bir şekilde yapılmadığı gerekçesiyle adliye önünde annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ile birlikte oturma eylemine başladıklarını duyuran abla Aygül Doku, “5 Ocak’tan beri kızımızdan en ufak bir iz yok. 2 yıldır kızımız yanımızda değil. Tunceli’ye gelip gazetecilere ‘bana Gülistan Doku’yu sormayın’ diyen Adalet Bakanı’na bizzat bu soruyu sormak için adliye önünde oturma eylemine başladık. Kızımız bulunmadan da kalkmayacağız” diye konuştu.“Bizi ya öldürsünler ya da artık kızımıza ne olduğu sorusunun cevabını versinler” diyen abla Doku, “Biz valiyle görüşmek isteyince polis engeliye karşılaştık. Oysa engellenmesi, yargılanması, sorgulanması gereken iki yıldır Gülistan’a bu karanlığı yaşatan Zaynal Abarakov’dur. Tüm sağduyulu insanlara bizlere destek olmaları için sizin aracılığınızla çağrıda bulunuyorum, kızımız için vermiş olduğumuz bu mücadelede yanımızda olun” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210701/15-yildir-kayip-olan-gulistan-dokunun-ablasi-kardesimin-cansiz-bedenini-istiyoruz-1044864585.html
türkiye
tunceli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1a/1042530899_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_43af5ef63d107d360881bc6623078f70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tunceli, oturma eylemi, gülistan doku

Gülistan Doku’nun ailesi oturma eylemine başladı

04:37 02.01.2022
© DHAGülistan Doku
Gülistan Doku - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© DHA
Abone ol
Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun ailesi, soruşturmanın etkin yapılmadığı gerekçesiyle Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemine başladı. Doku ailesi 5 Ocak'a kadar eylemlerine devam edecek.
Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun annesi Bedriye, babası Halit ve ablası Aygül Doku Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemine başladı. Tunceli Kadın Platformu ve demokratik kitle örgüt temsilcileri de Doku ailesine destek verdi.
Oturma eylemi öncesinde kızlarının akıbeti ile ilgili Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile görüşmek isteyen Doku ailesinin, güvenlik güçleri tarafından engellediği ögrenildi.

'Kızımız bulunana kadar kalkmayacağız'

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın etkin bir şekilde yapılmadığı gerekçesiyle adliye önünde annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ile birlikte oturma eylemine başladıklarını duyuran abla Aygül Doku, “5 Ocak’tan beri kızımızdan en ufak bir iz yok. 2 yıldır kızımız yanımızda değil. Tunceli’ye gelip gazetecilere ‘bana Gülistan Doku’yu sormayın’ diyen Adalet Bakanı’na bizzat bu soruyu sormak için adliye önünde oturma eylemine başladık. Kızımız bulunmadan da kalkmayacağız” diye konuştu.
“Bizi ya öldürsünler ya da artık kızımıza ne olduğu sorusunun cevabını versinler” diyen abla Doku, “Biz valiyle görüşmek isteyince polis engeliye karşılaştık. Oysa engellenmesi, yargılanması, sorgulanması gereken iki yıldır Gülistan’a bu karanlığı yaşatan Zaynal Abarakov’dur. Tüm sağduyulu insanlara bizlere destek olmaları için sizin aracılığınızla çağrıda bulunuyorum, kızımız için vermiş olduğumuz bu mücadelede yanımızda olun” ifadelerini kullandı.
Gülistan Doku'nun ablası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2021
DÜNYA
1.5 yıldır kayıp olan Gülistan Doku'nun ablası: Kardeşimin cansız bedenini istiyoruz
1 Temmuz 2021, 14:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce