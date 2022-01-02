https://tr.sputniknews.com/20220102/lugansk-ukrayna-ordusu-donbassta-ele-gecirdigi-koye-guc-takviyesi-yapiyor-1052331255.html

Lugansk: Ukrayna ordusu, Donbass’ta ele geçirdiği köye güç takviyesi yapıyor

Lugansk: Ukrayna ordusu, Donbass’ta ele geçirdiği köye güç takviyesi yapıyor

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR), Ukrayna orusunun, Donbass’ta cehphe hattında bulunan Valuyskoye köyünde ateş... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T18:15+0300

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lugansk halk cumhuriyeti

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takviye

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LNR Milis Gücü Sözcüsü İvan Filipopenko, “Voluyskoye köyünde, Ukraynalı aşırı milliyetçi militanların 27 Aralık’ta ele geçirdiği okulda, son 24 saatte taktik birlik karargahının oluşturulması ve sınıf odalarını ateş mevzilerine dönüştürme çalışmalarına devam edildi” açıklamasında bulundu.Okul binası çevresinde, silahlı insanları ve askeri teçhizat taşıyan çok sayıda aracın gözlemlendiğini anlatan Sözcü, “Kiev’in, Valuyskoye köyündeki okul binasını karargah ve ateş idare merkezine dönüştürmesi, ateşkes anlaşmasının ve uluslararası insani hukukun kaba biçimde ihlalidir” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde, 2020’den bu yana ek ateşkes sağlama tedbirleri uygulanıyor. Tedbirler, tam ateşkesin yanı sıra, yerleşim birimlerinde ve yakınlarında silahların yerleştirilmesi, saldırı ve keşif faaliyeti yasağını içeriyor. Bu kapsamda, cephe hattında mevzilerin donatılması ve insansız hava araçlarının kullanımı da yasak.

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donbass, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti, silah, takviye