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Messi koronavirüse yakalandı
Messi koronavirüse yakalandı
Paris Saint-Germain, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T14:47+0300
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spor
lionel messi
paris saint-germain (psg)
koronavirüs
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Lionel Messi'nin de aralarında bulunduğu 4 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Messi dışında testi pozitif çıkan diğer üç oyuncu ise Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala olarak duyuruldu.
https://tr.sputniknews.com/20211130/lionel-messi-7-kez-ballon-dor-odulunun-sahibi-oldu-1051270394.html
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lionel messi, paris saint-germain (psg), koronavirüs, kovid-19

Messi koronavirüse yakalandı

14:47 02.01.2022 (güncellendi: 14:52 02.01.2022)
© REUTERS / Sarah MeyssonnierLionel Messi
Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
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Paris Saint-Germain, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Lionel Messi'nin de aralarında bulunduğu 4 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Messi dışında testi pozitif çıkan diğer üç oyuncu ise Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala olarak duyuruldu.
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