https://tr.sputniknews.com/20220102/messi-koronaviruse-yakalandi-1052327564.html

Messi koronavirüse yakalandı

Messi koronavirüse yakalandı

Paris Saint-Germain, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T14:47+0300

2022-01-02T14:47+0300

2022-01-02T14:52+0300

spor

lionel messi

paris saint-germain (psg)

koronavirüs

kovid-19

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Lionel Messi'nin de aralarında bulunduğu 4 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Messi dışında testi pozitif çıkan diğer üç oyuncu ise Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala olarak duyuruldu.

https://tr.sputniknews.com/20211130/lionel-messi-7-kez-ballon-dor-odulunun-sahibi-oldu-1051270394.html

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lionel messi, paris saint-germain (psg), koronavirüs, kovid-19