Messi koronavirüse yakalandı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Lionel Messi'nin de aralarında bulunduğu 4 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Messi dışında testi pozitif çıkan diğer üç oyuncu ise Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala olarak duyuruldu.
Paris Saint-Germain, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Lionel Messi'nin de aralarında bulunduğu 4 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Messi dışında testi pozitif çıkan diğer üç oyuncu ise Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala olarak duyuruldu.
Tests carried out during the winter break and before the resumption of training revealed 4 positive cases for Covid-19 among the players and 1 positive case among the staff. The people concerned are subject to the Covid protocols.