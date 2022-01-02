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RTÜK'ten, FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen' programı hakkında inceleme kararı
RTÜK'ten, FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen' programı hakkında inceleme kararı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, FOX TV’de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen' isimli programa 'çocukların korunması özelinde'... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T23:53+0300
2022-01-03T00:48+0300
rtük
ibrahim uslu
fox tv
türkiye
maske kimsin sen
inceleme
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FOX TV'de cumartesi akşamı ilk bölümü yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' yarışması hakkında sosyal medyada paganizm ve satanizm propagandası yapıldığı iddiasıyla 'Foxtvhaddinibil' etiketi altında paylaşımlar yapıldı.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir paylaşıma yanıt verdi.Uslu, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır" ifadelerini kullandı.
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rtük, ibrahim uslu, fox tv, maske kimsin sen, inceleme

RTÜK'ten, FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen' programı hakkında inceleme kararı

23:53 02.01.2022 (güncellendi: 00:48 03.01.2022)
© AARTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© AA
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, FOX TV’de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen' isimli programa 'çocukların korunması özelinde' inceleme başlatılacağını duyurdu.
FOX TV'de cumartesi akşamı ilk bölümü yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' yarışması hakkında sosyal medyada paganizm ve satanizm propagandası yapıldığı iddiasıyla 'Foxtvhaddinibil' etiketi altında paylaşımlar yapıldı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir paylaşıma yanıt verdi.
Uslu, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır" ifadelerini kullandı.
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