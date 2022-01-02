RTÜK'ten, FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen' programı hakkında inceleme kararı

FOX TV'de cumartesi akşamı ilk bölümü yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' yarışması hakkında sosyal medyada paganizm ve satanizm propagandası yapıldığı iddiasıyla 'Foxtvhaddinibil' etiketi altında paylaşımlar yapıldı.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir paylaşıma yanıt verdi.Uslu, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır" ifadelerini kullandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, FOX TV’de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen' isimli programa 'çocukların korunması özelinde' inceleme başlatılacağını duyurdu.
FOX TV'de cumartesi akşamı ilk bölümü yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' yarışması hakkında sosyal medyada paganizm ve satanizm propagandası yapıldığı iddiasıyla 'Foxtvhaddinibil' etiketi altında paylaşımlar yapıldı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir paylaşıma yanıt verdi.
Uslu, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır" ifadelerini kullandı.