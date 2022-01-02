https://tr.sputniknews.com/20220102/rtukten-fox-tvde-yayinlanan-maske-kimsin-sen-programi-hakkinda-inceleme--1052335682.html

RTÜK'ten, FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen' programı hakkında inceleme kararı

RTÜK'ten, FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen' programı hakkında inceleme kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, FOX TV’de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen' isimli programa 'çocukların korunması özelinde'... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T23:53+0300

2022-01-02T23:53+0300

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rtük

ibrahim uslu

fox tv

türkiye

maske kimsin sen

inceleme

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FOX TV'de cumartesi akşamı ilk bölümü yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' yarışması hakkında sosyal medyada paganizm ve satanizm propagandası yapıldığı iddiasıyla 'Foxtvhaddinibil' etiketi altında paylaşımlar yapıldı.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir paylaşıma yanıt verdi.Uslu, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır" ifadelerini kullandı.

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