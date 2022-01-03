https://tr.sputniknews.com/20220103/barlas-turkiyenin-doviz-kurunun-gunluk-hayati-etkilemedigi-bir-ekonomik-modele-gecmesi-gerekiyor-1052341286.html

Barlas: Türkiye'nin döviz kurunun günlük hayatı etkilemediği bir ekonomik modele geçmesi gerekiyor

Barlas: Türkiye'nin döviz kurunun günlük hayatı etkilemediği bir ekonomik modele geçmesi gerekiyor

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, döviz kurlarındaki "düşüşün" fiyatlara yansımadığını söylerken, "Türkiye'nin döviz kurunun günlük hayatı etkilemediği bir... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T08:42+0300

2022-01-03T08:42+0300

2022-01-03T08:42+0300

politika

dolar

mehmet barlas

kur korumalı tl mevduat

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'Döviz endeksli TL mevduatı' sisteminin çok radikal bir karar' olduğunu belirten Barlas, "Toplum bu önemli hamlenin sonuçlarını daha kısa sürede görmek istiyor. Burada sadece hükümete değil üretimin ve satışın tüm aşamalarındaki aktörlere önemli sorumluluk düşüyor. Sanırım bu konuda yapılan yanlış geçmişteki gelişmelerin yanlış değerlendirilmesine dayanıyor. Türkiye'nin döviz kurunun günlük hayatı etkilemediği bir ekonomik modele geçmesi gerekiyor. Türkiye'ye özgü yeni ekonomik model, bu açıdan çok önemli" diye yazdı. Barlas, ekonomi yönetimine ve 2022 beklentilerine ilişkin olarak, "Erdoğan'ın seçtiği kadroların da yeni ekonomik modeli uygularken ekonominin genel kurallarına da mutlaka uymaları gerekiyor. Bu denge gözetilirse 2022 yılında ekonomik bir başarı beklemek hayal olmaz" dedi.Barlas, "2023 seçimlerine kadar önümüzde uzun bir süre var. Türkiye, her alanda gelişiyor, üretimi ve ihracatı artıyor. Dahası jeopolitik olarak önemli bir noktadayız ve genç bir nüfusumuz var. Ümitsiz olmamız için hiçbir nedenimiz yok. Yeter ki ekonomiyi yönetenler, genel kuralları unutmadan yeni ekonomik modeli hayata geçirmekte kararlı olsunlar" ifadelerini kullandı.

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dolar, mehmet barlas, kur korumalı tl mevduat