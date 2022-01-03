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Burcu Esmersoy: Türk Lirası'ndayım ve kafamı dolar konusunda yormuyorum
Burcu Esmersoy: Türk Lirası'ndayım ve kafamı dolar konusunda yormuyorum
Sunucu Burcu Esmersoy, vasiyetini hazırladığını söylerken, "Her şeyimi yardım kuruluşlarına ve üvey kız kardeşime bağışlıyorum" dedi. Esmersoy, "Dolara kafa... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T16:25+0300
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yaşam
burcu esmersoy
dolar
türk lirası
türkiye
yatırım
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Pazar Postası'na konuşan Burcu Esmersoy, "Türkiye'deki ekonomik dalgalanma sizi de etkiledi mi?" sorusu üzerine şunları söyledi:Esmersoy, "Vasiyetiniz var mı?" sorusu üzerine de "Hazırladım bile. Her şeyimi yardım kuruluşlarına ve üvey kız kardeşime bağışlıyorum" dedi.
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burcu esmersoy, dolar, türk lirası, türkiye, yatırım

Burcu Esmersoy: Türk Lirası'ndayım ve kafamı dolar konusunda yormuyorum

16:25 03.01.2022
© Fotoğraf : DHABurcu Esmersoy
Burcu Esmersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© Fotoğraf : DHA
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Sunucu Burcu Esmersoy, vasiyetini hazırladığını söylerken, "Her şeyimi yardım kuruluşlarına ve üvey kız kardeşime bağışlıyorum" dedi. Esmersoy, "Dolara kafa yormadığını, parasını TL'de tuttuğunu" söyledi.
Pazar Postası'na konuşan Burcu Esmersoy, "Türkiye'deki ekonomik dalgalanma sizi de etkiledi mi?" sorusu üzerine şunları söyledi:
"Bu konuda dünyanın en komik hikayesine sahibim. Benim finans işinde çalışan çok başarılı bir arkadaşım var. Yıllar önce onların bahçesindeyiz. Arkadaşım Seda, 'Burcu dolar çıkacak, dolara yatırım yap' dedi. O zamanlar dolar 2,56 filandı… Bankacımı arayıp fikrini sordum. 'Ya boşver' dedi. O günden bugüne dolar alamadım gitti. Ben eski kafalıyım. Bize hep 'Evin olsun' diye öğretildi. Şükür geleceğimi garanti altına alacak bir yatırımım var. Türk Lirası'ndayım ve kafamı dolar konusunda yormuyorum."
Esmersoy, "Vasiyetiniz var mı?" sorusu üzerine de "Hazırladım bile. Her şeyimi yardım kuruluşlarına ve üvey kız kardeşime bağışlıyorum" dedi.
Burcu Esmersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2021
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