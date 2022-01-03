Burcu Esmersoy: Türk Lirası'ndayım ve kafamı dolar konusunda yormuyorum

"Bu konuda dünyanın en komik hikayesine sahibim. Benim finans işinde çalışan çok başarılı bir arkadaşım var. Yıllar önce onların bahçesindeyiz. Arkadaşım Seda, 'Burcu dolar çıkacak, dolara yatırım yap' dedi. O zamanlar dolar 2,56 filandı… Bankacımı arayıp fikrini sordum. 'Ya boşver' dedi. O günden bugüne dolar alamadım gitti. Ben eski kafalıyım. Bize hep 'Evin olsun' diye öğretildi. Şükür geleceğimi garanti altına alacak bir yatırımım var. Türk Lirası'ndayım ve kafamı dolar konusunda yormuyorum."