Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220103/bursada-yasayan-bir-kisi-cocuguna-tokat-atan-arkadasini-bicaklayarak-oldurdu-1052347042.html
Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Bursa'da Mustafa Tezcan (42), çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Taner Durgut'u (45) bıçaklayarak öldürdü. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T12:01+0300
2022-01-03T12:01+0300
türkiye
bursa
tokat
kavga
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052346958_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_729598af9a5dce95003e9e597e244d95.jpg
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan Mustafa Tezcan, bu sabah 06.00 sıralarında arkadaşı Taner Durgut ile evinde alkol almaya başladı. İddiaya göre, Taner Durgut, henüz bilinmeyen nedenle Tezcan'ın çocuğuna tokat attı. Bunun üzerine Tezcan ile Durgut arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Tezcan mutfaktan aldığı bıçakla Durgut'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.Polisi arayıp itiraf ettiDurgut kanlar içinde yere yığılırken, Tezcan polisi arayarak, arkadaşını öldürdüğünü söyledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taner Durgut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Durgut'un cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Mustafa Tezcan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tezcan'ın ayakta duramayacak şekilde alkollü olduğu, bu nedenle ifadesinin henüz alınamadığı bildirildi.
türkiye
bursa
tokat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052346958_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d99c2bab01dbf6006febe7a31985a80f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, tokat, kavga, cinayet

Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

12:01 03.01.2022
© İHA / HURŞİT TOPAL Bursa'da yaşayan bir kişi çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Bursa'da yaşayan bir kişi çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© İHA / HURŞİT TOPAL
Abone ol
Bursa'da Mustafa Tezcan (42), çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Taner Durgut'u (45) bıçaklayarak öldürdü.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan Mustafa Tezcan, bu sabah 06.00 sıralarında arkadaşı Taner Durgut ile evinde alkol almaya başladı. İddiaya göre, Taner Durgut, henüz bilinmeyen nedenle Tezcan'ın çocuğuna tokat attı.
Bunun üzerine Tezcan ile Durgut arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Tezcan mutfaktan aldığı bıçakla Durgut'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Polisi arayıp itiraf etti

Durgut kanlar içinde yere yığılırken, Tezcan polisi arayarak, arkadaşını öldürdüğünü söyledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taner Durgut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Durgut'un cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Mustafa Tezcan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tezcan'ın ayakta duramayacak şekilde alkollü olduğu, bu nedenle ifadesinin henüz alınamadığı bildirildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:08Bakan Yanık: 2022'de 438 çocuk kapasiteli, yeni çocuk evlerimizi hizmete açacağız
12:0530 yıl önce kaçırılan adam, çocukluk hafızasıyla çizdiği resim sayesinde annesine kavuştu
12:01Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
11:58İranlı kadın, 'koronavirüs aşısı olan en yaşlı kişi' olabilir: 122 yaşında olduğunu söylüyor
11:46Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılı toplam ihracatımız 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti
11:40Kılıçdaroğlu: Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın
11:40Dünyanın çevresini kendi gücüyle dolaşan ilk kişi: Yeni yıla Büyük Okyanus’ta tek başına girdi
11:19Nagehan Alçı'dan 'İBB'ye teftiş' çıkışı: Bu bakış açısıyla Erdoğan’a da hapis istenebilir
11:19Hilal Kaplan: Avrupa'da faturalardaki vergi yüzde 60'a çıkabilirken, ülkemizde yüzde 20'de tutuldu
11:15Norveç'te araştırma: Omicron'un en yaygın semptomları neler?
11:05Et fiyatlarını yüzde 40 indirdi, dükkanda kuyruk oluştu
11:03Jerusalem Post'un internet sitesi, Süleymani suikastının yıl dönümünde hacklendi
10:52Ukrayna Kültür Bakanı'ndan Netflix'e 'Emily in Paris' şikayeti
10:43Ali Koç koronavirüse yakalandı
10:37Merkez Bankası'nın dördüncü döviz müdahalesinin büyüklüğü 3.12 milyar dolar
10:32Bildirici: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını yazma yarışında birincilik Abdulkadir Selvi'de
10:28Dünyanın en yaşlı insanı Tanaka Kane yeni yaşını kutladı
10:22Mardin'de 3 katlı binada patlama
10:22Kuzey ile Güney Kore arasında alışılmışın tersi yönde iltica
10:15Suriye'de IŞİD saldırısı: En az 5 asker öldü, 20 asker yaralandı