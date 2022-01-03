https://tr.sputniknews.com/20220103/bursada-yasayan-bir-kisi-cocuguna-tokat-atan-arkadasini-bicaklayarak-oldurdu-1052347042.html

Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da Mustafa Tezcan (42), çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Taner Durgut'u (45) bıçaklayarak öldürdü. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T12:01+0300

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türkiye

bursa

tokat

kavga

cinayet

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan Mustafa Tezcan, bu sabah 06.00 sıralarında arkadaşı Taner Durgut ile evinde alkol almaya başladı. İddiaya göre, Taner Durgut, henüz bilinmeyen nedenle Tezcan'ın çocuğuna tokat attı. Bunun üzerine Tezcan ile Durgut arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Tezcan mutfaktan aldığı bıçakla Durgut'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.Polisi arayıp itiraf ettiDurgut kanlar içinde yere yığılırken, Tezcan polisi arayarak, arkadaşını öldürdüğünü söyledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taner Durgut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Durgut'un cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Mustafa Tezcan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tezcan'ın ayakta duramayacak şekilde alkollü olduğu, bu nedenle ifadesinin henüz alınamadığı bildirildi.

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bursa, tokat, kavga, cinayet