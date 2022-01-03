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Cristiano Ronaldo evine oksijen kabini yaptırdı
Cristiano Ronaldo evine oksijen kabini yaptırdı
36 yaşında olmasına karşın formundan hiçbir şey kaybetmeyen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, kendisine yatırım yapmaya devam ediyor. Ronaldo, bu kez... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T18:49+0300
2022-01-03T18:49+0300
spor
cristiano ronaldo
oksijen
ingiltere
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Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, fizik ve kondisyonunu korumak için yaptığı yatırımlara İngiltere'de de devam ediyor.Daha önce Manchester'daki evine 50 bin dolar değerinde buz odası yaptıran 36 yaşındaki Ronaldo, bu kez de oksijen kabini yaptırdı.The Sun'da yer alan habere göre, yüksek teknoloji ürünü olan oksijen kabini sayesinde gökyüzündeki saf hava, doğrudan vücudundaki kan plazmasına enjekte edilecek ve böylece vücuttaki hasarlı bölgeler doğal bir şekilde onarılmış olacak.Portekizli futbolcuya yakın bir kaynak yaptığı açıklamada, "Cristiano'nun bir fitness aşığı olduğunu ve kendini olabilecek en formda insan yapmaya adamış olduğunu herkes biliyor. Kariyerinde daha önce oksijen odaları kullanmıştı ancak bunu İngiltere'de bulmak kolay değil. Bu nedenle satın alıp evine kurdurmaya karar verdi" dedi.
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cristiano ronaldo, oksijen, ingiltere

Cristiano Ronaldo evine oksijen kabini yaptırdı

18:49 03.01.2022
© İHA / ANTONIO COTRIMCristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© İHA / ANTONIO COTRIM
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36 yaşında olmasına karşın formundan hiçbir şey kaybetmeyen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, kendisine yatırım yapmaya devam ediyor. Ronaldo, bu kez de evine oksijen kabini yaptırdı.
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, fizik ve kondisyonunu korumak için yaptığı yatırımlara İngiltere'de de devam ediyor.
Daha önce Manchester'daki evine 50 bin dolar değerinde buz odası yaptıran 36 yaşındaki Ronaldo, bu kez de oksijen kabini yaptırdı.
The Sun'da yer alan habere göre, yüksek teknoloji ürünü olan oksijen kabini sayesinde gökyüzündeki saf hava, doğrudan vücudundaki kan plazmasına enjekte edilecek ve böylece vücuttaki hasarlı bölgeler doğal bir şekilde onarılmış olacak.
Portekizli futbolcuya yakın bir kaynak yaptığı açıklamada, "Cristiano'nun bir fitness aşığı olduğunu ve kendini olabilecek en formda insan yapmaya adamış olduğunu herkes biliyor. Kariyerinde daha önce oksijen odaları kullanmıştı ancak bunu İngiltere'de bulmak kolay değil. Bu nedenle satın alıp evine kurdurmaya karar verdi" dedi.
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