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DTSO: İnşaat sektöründe yüklenici firmalar iflasın eşiğinde
DTSO: İnşaat sektöründe yüklenici firmalar iflasın eşiğinde
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, inşaat sektöründe yaşanan yüksek orandaki fiyat artışlarının kamuya iş yapan yüklenici firmaları... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T12:17+0300
2022-01-03T12:20+0300
görüş
inşaat
diyarbakır ticaret ve sanayi odası (tso)
fiyat
iflas
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Dövizdeki dalgalanmanın en çok etkilediği sektörlerden biri de inşaat ve taahhüt sektörü oldu. Bazı inşaat malzemelerinde 18 ayda yüzde 250 oranında ciddi bir artış yaşandı. İnşaat demiri, çimento, hazır beton, boya gibi en temel inşaat malzemesi fiyatlarındaki yüksek artışlar ve kurdaki dalgalanmalar kamuya iş yapan yüklenici firmaları bir hayli zorluyor. Yüklenici firmalar, fiyat artışları nedeniyle taahhütlerini yerine getirememe riskiyle karşı karşıya kalıyor.‘Yüklenici firmalar iflasın eşiğinde’Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, sektörde yaşanan bu durumu “Türkiye ekonomisi ve istihdamının temel dinamiklerinden olan inşaat sektöründe yaşanan fiyat artışları kamuya iş yapan yüklenici firmaları iflasın eşiğini getirdi” şeklinde yorumladı.Kaya ”İnşaat demiri, çimento, hazır beton, boya gibi en temel inşaat malzemesi fiyatlarındaki yüksek artışlar ve kurdaki dalgalanmalar kamuya iş yapan yüklenici firmaları zor duruma sokmuştur. Yüklenici firmalar ihale aldıkları gün ile bugünkü piyasa fiyatlarını arasındaki makasın her geçen gün artmasından kaynaklı olarak malzeme temininde sıkıntılar yaşamakta, borçlanma yoluna giderek işlerini bitirmenin telaşına düşmüşlerdir. Öte yandan fiyat farklarının yüklenici firmalara ödenmesine rağmen yüzde yüzleri aşan fiyat farkını karşılamaya yetmemiştir. Kurdaki artış ile birlikte üretici firmaların yurtdışına malzeme satma yoluna gitmeleri malzeme tedarik zincirini de olumsuz etkilemektedir” şeklinde konuştu.‘Fiyat farkı ve tasfiyeye ilişkin kararname bir an önce çıkarılmalı’Kamuya iş yapan yüklenicilerin fiyat artışları nedeniyle taahhütlerini yerine getirememe riskiyle karşılaştıklarını ifade eden Kaya, reel ihtiyacı karşılayacak fiyat farkı ve tasfiye hakkı kararnamesinin bir an önce çıkarılmasını istedi. Kaya şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20211230/imkon-baskani-tellioglu-yilbasindan-itibaren-cimento-fiyatlarinin-yuzde-20-artiyor-1052246162.html
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Sertaç Kayar
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inşaat, diyarbakır ticaret ve sanayi odası (tso), fiyat, iflas

DTSO: İnşaat sektöründe yüklenici firmalar iflasın eşiğinde

12:17 03.01.2022 (güncellendi: 12:20 03.01.2022)
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inşaat, işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, inşaat sektöründe yaşanan yüksek orandaki fiyat artışlarının kamuya iş yapan yüklenici firmaları iflasın eşiğini getirdiğini söyledi. Kaya, reel ihtiyacı karşılayacak fiyat farkı ve tasfiye hakkı kararnamesinin bir an önce çıkarılmasını istedi.
Dövizdeki dalgalanmanın en çok etkilediği sektörlerden biri de inşaat ve taahhüt sektörü oldu. Bazı inşaat malzemelerinde 18 ayda yüzde 250 oranında ciddi bir artış yaşandı. İnşaat demiri, çimento, hazır beton, boya gibi en temel inşaat malzemesi fiyatlarındaki yüksek artışlar ve kurdaki dalgalanmalar kamuya iş yapan yüklenici firmaları bir hayli zorluyor. Yüklenici firmalar, fiyat artışları nedeniyle taahhütlerini yerine getirememe riskiyle karşı karşıya kalıyor.

‘Yüklenici firmalar iflasın eşiğinde’

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, sektörde yaşanan bu durumu “Türkiye ekonomisi ve istihdamının temel dinamiklerinden olan inşaat sektöründe yaşanan fiyat artışları kamuya iş yapan yüklenici firmaları iflasın eşiğini getirdi” şeklinde yorumladı.
Kaya ”İnşaat demiri, çimento, hazır beton, boya gibi en temel inşaat malzemesi fiyatlarındaki yüksek artışlar ve kurdaki dalgalanmalar kamuya iş yapan yüklenici firmaları zor duruma sokmuştur. Yüklenici firmalar ihale aldıkları gün ile bugünkü piyasa fiyatlarını arasındaki makasın her geçen gün artmasından kaynaklı olarak malzeme temininde sıkıntılar yaşamakta, borçlanma yoluna giderek işlerini bitirmenin telaşına düşmüşlerdir. Öte yandan fiyat farklarının yüklenici firmalara ödenmesine rağmen yüzde yüzleri aşan fiyat farkını karşılamaya yetmemiştir. Kurdaki artış ile birlikte üretici firmaların yurtdışına malzeme satma yoluna gitmeleri malzeme tedarik zincirini de olumsuz etkilemektedir” şeklinde konuştu.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya - Sputnik Türkiye

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya

‘Fiyat farkı ve tasfiyeye ilişkin kararname bir an önce çıkarılmalı’

Kamuya iş yapan yüklenicilerin fiyat artışları nedeniyle taahhütlerini yerine getirememe riskiyle karşılaştıklarını ifade eden Kaya, reel ihtiyacı karşılayacak fiyat farkı ve tasfiye hakkı kararnamesinin bir an önce çıkarılmasını istedi. Kaya şöyle devam etti:
“Fiyat farkı ve tasfiyeye ilişkin kararname bir an önce çıkarılmalıdır. Kararnamede inşaat malzemelerine gelen zam oranının hesaplanarak uygulanmasına yer verilmelidir. Kamuya iş yapan yüklenicilerin ihaleye imza attıkları tarihteki malzeme fiyatlarıyla güncel fiyatlar arasındaki ön görülmeyen farkın ‘İlave Fiyat Kararnamesi’ telafisi sağlanmalıdır. İhalesi alınmış henüz başlamayan projelerin de tasfiye hakkı verilmelidir. Ayrıca kamuya iş yapan yüklenicilerin sözleşmelerinde fiyat farkı ile ilgili madde olup olmadığına bakılmaksızın tamamına reel fiyat farkı düzenlenmesi getirilmelidir. Kararnamede bu taleplere yer verilmediği takdirde birçok firma iflas noktasına gelecek ve binlerce insanın işsiz kalmasına neden olacaktır.”
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