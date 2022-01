https://tr.sputniknews.com/20220103/dtso-insaat-sektorunde-yuklenici-firmalar-iflasin-esiginde-1052347562.html

DTSO: İnşaat sektöründe yüklenici firmalar iflasın eşiğinde

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, inşaat sektöründe yaşanan yüksek orandaki fiyat artışlarının kamuya iş yapan yüklenici firmaları... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

Dövizdeki dalgalanmanın en çok etkilediği sektörlerden biri de inşaat ve taahhüt sektörü oldu. Bazı inşaat malzemelerinde 18 ayda yüzde 250 oranında ciddi bir artış yaşandı. İnşaat demiri, çimento, hazır beton, boya gibi en temel inşaat malzemesi fiyatlarındaki yüksek artışlar ve kurdaki dalgalanmalar kamuya iş yapan yüklenici firmaları bir hayli zorluyor. Yüklenici firmalar, fiyat artışları nedeniyle taahhütlerini yerine getirememe riskiyle karşı karşıya kalıyor.‘Yüklenici firmalar iflasın eşiğinde’Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, sektörde yaşanan bu durumu “Türkiye ekonomisi ve istihdamının temel dinamiklerinden olan inşaat sektöründe yaşanan fiyat artışları kamuya iş yapan yüklenici firmaları iflasın eşiğini getirdi” şeklinde yorumladı.Kaya ”İnşaat demiri, çimento, hazır beton, boya gibi en temel inşaat malzemesi fiyatlarındaki yüksek artışlar ve kurdaki dalgalanmalar kamuya iş yapan yüklenici firmaları zor duruma sokmuştur. Yüklenici firmalar ihale aldıkları gün ile bugünkü piyasa fiyatlarını arasındaki makasın her geçen gün artmasından kaynaklı olarak malzeme temininde sıkıntılar yaşamakta, borçlanma yoluna giderek işlerini bitirmenin telaşına düşmüşlerdir. Öte yandan fiyat farklarının yüklenici firmalara ödenmesine rağmen yüzde yüzleri aşan fiyat farkını karşılamaya yetmemiştir. Kurdaki artış ile birlikte üretici firmaların yurtdışına malzeme satma yoluna gitmeleri malzeme tedarik zincirini de olumsuz etkilemektedir” şeklinde konuştu.‘Fiyat farkı ve tasfiyeye ilişkin kararname bir an önce çıkarılmalı’Kamuya iş yapan yüklenicilerin fiyat artışları nedeniyle taahhütlerini yerine getirememe riskiyle karşılaştıklarını ifade eden Kaya, reel ihtiyacı karşılayacak fiyat farkı ve tasfiye hakkı kararnamesinin bir an önce çıkarılmasını istedi. Kaya şöyle devam etti:

