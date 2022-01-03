Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220103/istanbulda-yasamanin-maliyeti-yuzde-50-artti-1052341165.html
İstanbul’da yaşamanın maliyeti yüzde 50 arttı
İstanbul’da yaşamanın maliyeti yüzde 50 arttı
İBB İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İstanbul Barometresi araştırmasının sonuçlarına göre, İstanbul'da yaşam maliyeti kasım ayı itibarıyla son... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T08:28+0300
2022-01-03T08:28+0300
ekonomi
istanbul
istanbul planlama ajansı (ipa)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1044376915_0:17:1025:593_1920x0_80_0_0_5be8c7755a437caec94b283d33345080.jpg
Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, bu artışla vatandaşın bütçesi erirken, İstanbul'da yaşayanların yarısı geliri ile geçinemeyecek noktaya geldi. Araştırmaya katılanların yüzde 53.5'i geçinecek kadar kazanamadığını açıklarken, yüzde 42.7'si ancak geçinecek kadar kazandığını belirtti. Birikim yapabilenlerin oranı ise yüzde 3.8'de kaldı.'Evlerde kriz konuşuluyor'Geçinecek kadar kazanamadığını belirten katılımcıların oranında ekim ayına göre artış yaşandığı ortaya çıkarken, ekonomiye dair beklentilerde de karamsarlık söz konusu. Katılımcıların yüzde 57.6'sı Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşündüğünü belirtirken, yine İstanbul'da yaşayanların yarısı kendi ekonomik durumunda da kötüleşme bekliyor. Devam eden salgına ve yeni varyantlarla artan vakalara rağmen vatandaşın ana gündemi ekonomi oldu. Katılımcıların yüzde 68.3 gibi ezici bir çoğunluğu ekonomik sıkıntıların evlerindeki ana gündemleri olduğunu aktarırken, sadece yüzde 7.5'i için koronavirüs salgını konuşulan ana konu olabildi. Bu konuları ise ailevi olaylar ve döviz kurundaki değişim takip etti. Her 10 kişiden 6'sı için kasım ayının ana gündemi Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, 2‘si içinse kadın cinayetleri oldu.'İş bulma ümidi tükendi'Türkiye'nin kronik sorunlarından olan işsizlik ise ülkenin en büyük şehri olan İstanbul'da yaşayanların da en önemli problemlerinden biri oldu. Artan işsizlik süreleri vatandaşın iş bulma ümidini de tüketirken, iş arayan 10 kişiden 6'sı yakın zamanda iş bulamayacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 73.2'si işsizliğin, yüzde 72.8'i döviz kurlarının, yüzde 68.3'ü enflasyonun önümüzdeki 6 ay içinde artmasını bekliyor. Gelecekten umudunu kesen vatandaşların yüzde 44'ü büyümenin, yüzde 43.5'i ise yatırımların azalacağını düşünüyor.'Borç ödemesi asgaride kaldı'Geçinecek parayı kazanamayan vatandaş borç ödemekte de zorlanıyor. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 31.2'si kredi kartı borcunun yalnızca asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Kredi kartı kullananların yüzde 46.3'ü aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 31.2'si ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini açıkladı. Yüzde 7.5'i asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, yüzde 3.1'i asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, yüzde 11.9'u ise kart borcunu ödeyemediğini açıkladı. İstanbul'da yaşayanların yüzde 52.1 ile ezici bir çoğunluğu gelecek dönemlerde kendi ekonomik durumunda daha da kötüleşme beklerken, yüzde 27.4'ü ise durumun değişmeyeceğini ve stabil kalacağını ifade etti. Ekonomik durumunda iyileşme olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 20.5'te kaldı.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1044376915_0:0:909:682_1920x0_80_0_0_9a9d443d14903484227842c90b1266a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, istanbul planlama ajansı (ipa)

İstanbul’da yaşamanın maliyeti yüzde 50 arttı

08:28 03.01.2022
© AFP 2021 / OZAN KOSETürkiye - koronavirüs - pazar - alışveriş - gıda
Türkiye - koronavirüs - pazar - alışveriş - gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / OZAN KOSE
Abone ol
İBB İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İstanbul Barometresi araştırmasının sonuçlarına göre, İstanbul'da yaşam maliyeti kasım ayı itibarıyla son bir yılda yüzde 50.18 arttı
Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, bu artışla vatandaşın bütçesi erirken, İstanbul'da yaşayanların yarısı geliri ile geçinemeyecek noktaya geldi. Araştırmaya katılanların yüzde 53.5'i geçinecek kadar kazanamadığını açıklarken, yüzde 42.7'si ancak geçinecek kadar kazandığını belirtti. Birikim yapabilenlerin oranı ise yüzde 3.8'de kaldı.

'Evlerde kriz konuşuluyor'

Geçinecek kadar kazanamadığını belirten katılımcıların oranında ekim ayına göre artış yaşandığı ortaya çıkarken, ekonomiye dair beklentilerde de karamsarlık söz konusu. Katılımcıların yüzde 57.6'sı Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşündüğünü belirtirken, yine İstanbul'da yaşayanların yarısı kendi ekonomik durumunda da kötüleşme bekliyor. Devam eden salgına ve yeni varyantlarla artan vakalara rağmen vatandaşın ana gündemi ekonomi oldu. Katılımcıların yüzde 68.3 gibi ezici bir çoğunluğu ekonomik sıkıntıların evlerindeki ana gündemleri olduğunu aktarırken, sadece yüzde 7.5'i için koronavirüs salgını konuşulan ana konu olabildi. Bu konuları ise ailevi olaylar ve döviz kurundaki değişim takip etti. Her 10 kişiden 6'sı için kasım ayının ana gündemi Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, 2‘si içinse kadın cinayetleri oldu.

'İş bulma ümidi tükendi'

Türkiye'nin kronik sorunlarından olan işsizlik ise ülkenin en büyük şehri olan İstanbul'da yaşayanların da en önemli problemlerinden biri oldu. Artan işsizlik süreleri vatandaşın iş bulma ümidini de tüketirken, iş arayan 10 kişiden 6'sı yakın zamanda iş bulamayacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 73.2'si işsizliğin, yüzde 72.8'i döviz kurlarının, yüzde 68.3'ü enflasyonun önümüzdeki 6 ay içinde artmasını bekliyor. Gelecekten umudunu kesen vatandaşların yüzde 44'ü büyümenin, yüzde 43.5'i ise yatırımların azalacağını düşünüyor.

'Borç ödemesi asgaride kaldı'

Geçinecek parayı kazanamayan vatandaş borç ödemekte de zorlanıyor. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 31.2'si kredi kartı borcunun yalnızca asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Kredi kartı kullananların yüzde 46.3'ü aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 31.2'si ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini açıkladı. Yüzde 7.5'i asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, yüzde 3.1'i asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, yüzde 11.9'u ise kart borcunu ödeyemediğini açıkladı. İstanbul'da yaşayanların yüzde 52.1 ile ezici bir çoğunluğu gelecek dönemlerde kendi ekonomik durumunda daha da kötüleşme beklerken, yüzde 27.4'ü ise durumun değişmeyeceğini ve stabil kalacağını ifade etti. Ekonomik durumunda iyileşme olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 20.5'te kaldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:59Hürriyet yazarı Selvi: MEB'in kapısının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu’nun koruması talep etti
08:50İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: Nöbetçi eczanelerdeki kuyruğun sebebi, bulunamayan ilaçlar
08:42Barlas: Türkiye'nin döviz kurunun günlük hayatı etkilemediği bir ekonomik modele geçmesi gerekiyor
08:28İstanbul’da yaşamanın maliyeti yüzde 50 arttı
08:15Altın Piyasaları Uzmanı Memiş: Gram önce 'dip' yapacak sonra 1450 lira olacak
08:00Silah kaçakçılığından yakalandı, aleyhine ifade veren kişiyi vurdu: İkinci kez serbest bırakıldı
07:39Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
07:32Fehmi Koru: Herkesin aksine, erken seçim sürprizini Erdoğan’ın MHP’ye yapacağı görüşündeyim
07:21CHP'li Torun: Bakan, 'Bu parayı kimlere dağıttınız' sorusuna 'ticari sır' yanıtı verdi
07:06Avusturya'da hekim destekli intihara izin veren yasa yürürlüğe girdi
06:54Adana'da silahlı kavga: Müdahaleye gelen polis vuruldu
06:40Otomotivde ham madde fiyatları yüzde 140 arttı
06:31Yılbaşında işlenen cinayette katil görme engelli çıktı
06:21Karayolu yolcu taşımacılığı sektöründen yüzde 50 zam talebi
06:09Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek: 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek
05:55İşçi, memur ve emeklinin gözü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyonda
05:49Erzincan'da karbonmonoksit gazından İran uyruklu 6 kişi zehirlendi
05:31Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
05:16ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e destek taahhüdü
05:06ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kovid-19'a yakalandı