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https://tr.sputniknews.com/20220103/konyada-bir-imalathanede-usulsuz-uretilen-19-av-tufegi-ele-gecirildi-1052369181.html
Konya'da bir imalathanede usulsüz üretilen 19 av tüfeği ele geçirildi
Konya'da bir imalathanede usulsüz üretilen 19 av tüfeği ele geçirildi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir silah imalathanesinde usulsüz üretildiği iddia edilen 19 av tüfeğine el konuldu. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T22:20+0300
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tüfek
av tüfeği
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir silah imalathanesine jandarma ekiplerince yapılan baskında usulsüz ve yasa dışı üretim olduğu öne sürülen 19 yivsiz av tüfeği, kurusıkı ses tabancası, tabancaya uyumlu şarjör ve ses mermisi ele geçirildi.Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesi'nde yivsiz av tüfeği üreten silah imalathanesinde usulsüz üretim yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.Ekipler, baskın yaptıkları imalathanede, usulsüz üretildiği iddia edilen 19 av tüfeği, 28 ses mermisi ele geçirdi.İmalathane sahibi M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
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av, tüfek, av tüfeği

Konya'da bir imalathanede usulsüz üretilen 19 av tüfeği ele geçirildi

22:20 03.01.2022
© İHA / ALİ RIZA ÖNSES-AW507967Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir silah imalathanesinde usulsüz üretildiği iddia edilen 19 av tüfeğine el konuldu.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir silah imalathanesinde usulsüz üretildiği iddia edilen 19 av tüfeğine el konuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© İHA / ALİ RIZA ÖNSES-AW507967
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir silah imalathanesinde usulsüz üretildiği iddia edilen 19 av tüfeğine el konuldu.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir silah imalathanesine jandarma ekiplerince yapılan baskında usulsüz ve yasa dışı üretim olduğu öne sürülen 19 yivsiz av tüfeği, kurusıkı ses tabancası, tabancaya uyumlu şarjör ve ses mermisi ele geçirildi.
Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesi'nde yivsiz av tüfeği üreten silah imalathanesinde usulsüz üretim yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Ekipler, baskın yaptıkları imalathanede, usulsüz üretildiği iddia edilen 19 av tüfeği, 28 ses mermisi ele geçirdi.
İmalathane sahibi M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
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