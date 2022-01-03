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https://tr.sputniknews.com/20220103/otomotivde-ham-madde-fiyatlari-yuzde-140-artti-1052339627.html
Otomotivde ham madde fiyatları yüzde 140 arttı
Otomotivde ham madde fiyatları yüzde 140 arttı
Ham madde fiyatlarındaki artışların, maliyetleri direkt etkilediğini söyleyen OSD Başkanı Yenigün “Uzun soluklu politikaların geliştirilmesi ve... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T06:40+0300
2022-01-03T06:40+0300
ekonomi
otomotiv
hammadde
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Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, 2021-2022 yıl değerlendirmesinde önemli konu başlıklarına değindi.Yenigün açıklamasında “2020 yılının başından beri ana metallerde yüzde 140’ın üzerinde bir artış söz konusu. İlk dokuz ayda yerli sac fiyatlarında dolar bazında yüzde 29, ithal sac fiyatlarında yüzde 117, kauçukta yüzde 38, plastikte ise yüzde 83 oranlarında artışlar yaşandı" dedi. Türkiye Gazetesi'nden Ali Çelik'in haberine göre, pandeminin de sektörü etkilediğini belirten Yenigün, "Diğer taraftan yılın son aylarında vaka artışları ve yeni varyantlar sebebiyle artan karantina tedbirleri ve yaşanan olağanüstü hava şartları nedeniyle bazı limanlarda kapasite düşüşleri ve dolayısıyla gemilerde gecikmeler yaşandığını gözlemledik. Tedarik sıkıntıları nedeniyle yaşanan üretim kayıplarının yanında, yeni varyantları ile pandeminin özellikle Avrupa’yı fazlaca etkilemesi ile ihraç pazarlarımızın bu yılı geçen seneye paralel kapatacağını tahmin ediyoruz. Avrupa’da beklenen toparlanma sürecinin 2022 yılı ile başlayacağını söylemek mümkün. Bugün geldiğimiz noktada 2021 yılını ihracat ve üretim açısından geçen yılın paralelinde kapatacağımızı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.
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otomotiv, hammadde

Otomotivde ham madde fiyatları yüzde 140 arttı

06:40 03.01.2022
© AAotomotiv
otomotiv - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AA
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Ham madde fiyatlarındaki artışların, maliyetleri direkt etkilediğini söyleyen OSD Başkanı Yenigün “Uzun soluklu politikaların geliştirilmesi ve öngörülebilirliğin artmasını; ülkemizin yatırım çekiciliğini olumlu etkileyecek en kritik unsurlar olarak görüyoruz” dedi.
Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, 2021-2022 yıl değerlendirmesinde önemli konu başlıklarına değindi.
Yenigün açıklamasında “2020 yılının başından beri ana metallerde yüzde 140’ın üzerinde bir artış söz konusu. İlk dokuz ayda yerli sac fiyatlarında dolar bazında yüzde 29, ithal sac fiyatlarında yüzde 117, kauçukta yüzde 38, plastikte ise yüzde 83 oranlarında artışlar yaşandı" dedi.
Türkiye Gazetesi'nden Ali Çelik'in haberine göre, pandeminin de sektörü etkilediğini belirten Yenigün, "Diğer taraftan yılın son aylarında vaka artışları ve yeni varyantlar sebebiyle artan karantina tedbirleri ve yaşanan olağanüstü hava şartları nedeniyle bazı limanlarda kapasite düşüşleri ve dolayısıyla gemilerde gecikmeler yaşandığını gözlemledik. Tedarik sıkıntıları nedeniyle yaşanan üretim kayıplarının yanında, yeni varyantları ile pandeminin özellikle Avrupa’yı fazlaca etkilemesi ile ihraç pazarlarımızın bu yılı geçen seneye paralel kapatacağını tahmin ediyoruz. Avrupa’da beklenen toparlanma sürecinin 2022 yılı ile başlayacağını söylemek mümkün. Bugün geldiğimiz noktada 2021 yılını ihracat ve üretim açısından geçen yılın paralelinde kapatacağımızı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.
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