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https://tr.sputniknews.com/20220103/silah-kacakciligindan-yakalandi-aleyhine-ifade-veren-kisiyi-vurdu-ikinci-kez-serbest-birakildi-1052340856.html
Silah kaçakçılığından yakalandı, aleyhine ifade veren kişiyi vurdu: İkinci kez serbest bırakıldı
Silah kaçakçılığından yakalandı, aleyhine ifade veren kişiyi vurdu: İkinci kez serbest bırakıldı
Başkentte silah kaçakçılığı, uyuşturucu satıcılığı ve örgüt yöneticiliği yapan Serkan Tosun, operasyonla yakalandı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T08:00+0300
2022-01-03T08:00+0300
türkiye
ankara
operasyon
polis
tutuklama
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Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ‘silah-mühimmat kaçakçılığı’ ve ‘uyuşturucu ticareti’ yaptığı iddia edilen suç örgütünü takibe aldı. Yaklaşık 4 aylık takibin ardından suç örgütüne yönelik 17 Aralık’ta çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yapıldı.Kaçarken yakalandıOperasyonda örgüt yöneticilerinden Serkan Tosun (32) da Ankara dışına kaçmak isterken il sınırında yakaladı. Tosun’un kullandığı araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet’te sorgulanan Tosun, silah kaçakçılığı, uyuşturucu satıcılığı ve örgüt yöneticisi suçlarından 23 Aralık’ta adliyeye çıkarıldı. Savcının “Tutuklansın” diyerek hâkimliğe gönderdiği Tosun, adli kontrol şartı ile aynı gün serbest kaldı. Tosun da hemen aleyhine ifade veren E.Ö.’nün yolunu keserek, “Aleyhime verdiğin ifadeyi geri çek, yoksa seni vururum” diyerek tehdit etti. Emniyet’te “Uyuşturucuyu Serkan Tosun’dan alıyorduk” diye ifade veren E.Ö., “Doğruyu söyledim, ifademi değiştirmeyeceğim” diye karşılık verince Tosun yanında taşıdığı pompalı tüfekle ateş etti. Ayağına ve koluna saçma isabet eden E.Ö. hastaneye kaldırıldı. Tosun ise olay yerinden kaçtı. Polis ikinci kez Tosun’u gözaltına alınırken, aracında yapılan aramalarda ise E.Ö.’yü vurduğu pompalı tüfek ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Yine tutuklanmadıHürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, ikinci kez hâkim karşısına çıkarılan Serkan Tosun, “Gözünü korkutmak için ateş açtım, öldürme niyetim yoktu” dedi. Önce uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanıp serbest kalan Tosun, aynı gün 25 Aralık’ta adam vurmasına rağmen yine tutuklanmadı ve adli kontrol şartı ile yine serbest kaldı.
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ankara, operasyon, polis, tutuklama

Silah kaçakçılığından yakalandı, aleyhine ifade veren kişiyi vurdu: İkinci kez serbest bırakıldı

08:00 03.01.2022
© AAPolis - TEM - operasyon
Polis - TEM - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AA
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Başkentte silah kaçakçılığı, uyuşturucu satıcılığı ve örgüt yöneticiliği yapan Serkan Tosun, operasyonla yakalandı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Tosun, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Serbest kalınca da ilk işi aleyhinde ifade veren E.Ö.’yü vurmak oldu. İkinci kez yakalanan Tosun, yine adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ‘silah-mühimmat kaçakçılığı’ ve ‘uyuşturucu ticareti’ yaptığı iddia edilen suç örgütünü takibe aldı. Yaklaşık 4 aylık takibin ardından suç örgütüne yönelik 17 Aralık’ta çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yapıldı.

Kaçarken yakalandı

Operasyonda örgüt yöneticilerinden Serkan Tosun (32) da Ankara dışına kaçmak isterken il sınırında yakaladı. Tosun’un kullandığı araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet’te sorgulanan Tosun, silah kaçakçılığı, uyuşturucu satıcılığı ve örgüt yöneticisi suçlarından 23 Aralık’ta adliyeye çıkarıldı.
Savcının “Tutuklansın” diyerek hâkimliğe gönderdiği Tosun, adli kontrol şartı ile aynı gün serbest kaldı. Tosun da hemen aleyhine ifade veren E.Ö.’nün yolunu keserek, “Aleyhime verdiğin ifadeyi geri çek, yoksa seni vururum” diyerek tehdit etti.
Emniyet’te “Uyuşturucuyu Serkan Tosun’dan alıyorduk” diye ifade veren E.Ö., “Doğruyu söyledim, ifademi değiştirmeyeceğim” diye karşılık verince Tosun yanında taşıdığı pompalı tüfekle ateş etti. Ayağına ve koluna saçma isabet eden E.Ö. hastaneye kaldırıldı. Tosun ise olay yerinden kaçtı.
Polis ikinci kez Tosun’u gözaltına alınırken, aracında yapılan aramalarda ise E.Ö.’yü vurduğu pompalı tüfek ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yine tutuklanmadı

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, ikinci kez hâkim karşısına çıkarılan Serkan Tosun, “Gözünü korkutmak için ateş açtım, öldürme niyetim yoktu” dedi. Önce uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanıp serbest kalan Tosun, aynı gün 25 Aralık’ta adam vurmasına rağmen yine tutuklanmadı ve adli kontrol şartı ile yine serbest kaldı.
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