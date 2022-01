https://tr.sputniknews.com/20220103/the-office-oyuncusu-david-koechner-tutuklandi-1052355392.html

'The Office' oyuncusu David Koechner tutuklandı

'The Office' oyuncusu David Koechner tutuklandı

The Office dizisinin oyuncusu David Koechner, alkollü araç kullanmaktan tutuklandı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

The Office dizisinin yıldızı David Koechner tutuklandı. The Office’teki Todd Packer karakteriyle tanınan 59 yaşındaki aktör, alkollü araç kullanırken yakalandı.NTV’nin aktardığı polis kayıtlarına göre, trafikte kararsız şekilde araç kullandığı tespit edilen Koechner, arabasıyla bir trafik tabelasına çarptı. Alkol testi yapılan ünlü aktör tutuklanırken, aracı da çekildi.Dünya çapında büyük ilgi gören, Ricky Gervais’in başrolde yer aldığı The Office, BBC televizyonunun aynı adlı dizisinden uyarlanan bir Amerikan dizisi.

