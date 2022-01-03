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'The Office' oyuncusu David Koechner tutuklandı
'The Office' oyuncusu David Koechner tutuklandı
The Office dizisinin oyuncusu David Koechner, alkollü araç kullanmaktan tutuklandı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T15:13+0300
2022-01-03T15:16+0300
the office
alkollü sürücü
yaşam
oyuncu
david koechner
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The Office dizisinin yıldızı David Koechner tutuklandı. The Office’teki Todd Packer karakteriyle tanınan 59 yaşındaki aktör, alkollü araç kullanırken yakalandı.NTV’nin aktardığı polis kayıtlarına göre, trafikte kararsız şekilde araç kullandığı tespit edilen Koechner, arabasıyla bir trafik tabelasına çarptı. Alkol testi yapılan ünlü aktör tutuklanırken, aracı da çekildi.Dünya çapında büyük ilgi gören, Ricky Gervais’in başrolde yer aldığı The Office, BBC televizyonunun aynı adlı dizisinden uyarlanan bir Amerikan dizisi.
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the office, alkollü sürücü, oyuncu, david koechner

'The Office' oyuncusu David Koechner tutuklandı

15:13 03.01.2022 (güncellendi: 15:16 03.01.2022)
© NBC/The OfficeDavid Koechner
David Koechner - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© NBC/The Office
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The Office dizisinin oyuncusu David Koechner, alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.
The Office dizisinin yıldızı David Koechner tutuklandı. The Office’teki Todd Packer karakteriyle tanınan 59 yaşındaki aktör, alkollü araç kullanırken yakalandı.
NTV’nin aktardığı polis kayıtlarına göre, trafikte kararsız şekilde araç kullandığı tespit edilen Koechner, arabasıyla bir trafik tabelasına çarptı. Alkol testi yapılan ünlü aktör tutuklanırken, aracı da çekildi.
Dünya çapında büyük ilgi gören, Ricky Gervais’in başrolde yer aldığı The Office, BBC televizyonunun aynı adlı dizisinden uyarlanan bir Amerikan dizisi.
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