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Yılbaşında işlenen cinayette katil görme engelli çıktı
Yılbaşında işlenen cinayette katil görme engelli çıktı
Tokat'ta yılbaşı gecesi beraber alkol aldığı arkadaşı Mehmet Güneş’i bıçakla öldüren, Kadir Yılmaz'ı ise yaralayan Nurettin Öztürk tutuklandı. İfadesinde olay... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T06:31+0300
2022-01-03T06:40+0300
türkiye
yılbaşı
tokat
cinayet
görme engelli
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Olay, yılbaşı gecesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanbolat Caddesi'nde Ali Öztürk'a ait evde meydana geldi. Yılbaşı gecesi birlikte alkol alan Mehmet Güneş, Kadir Yılmaz ve Nurettin Öztürk arasında küfretme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 5 yıl önce sahte alkol yüzünden görme yetisini kaybettiği öğrenilen Öztürk, iddiaya göre eline geçirdiği ekmek bıçağını rastgele savurdu. Olayda Güneş ve Yılmaz bıçakla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güneş ve Yılmaz ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Güneş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Güneş bugün şehir mezarlığında toprağa verilirken, Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen Yılmaz'ın tedavisi sürüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurettin Öztürk ve ağabeyi Ali Öztürk adliyeye sevk edildi. Nurettin Öztürk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağabeyi Ali Öztürk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
türkiye
tokat
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yılbaşı, tokat, cinayet, görme engelli

Yılbaşında işlenen cinayette katil görme engelli çıktı

06:31 03.01.2022 (güncellendi: 06:40 03.01.2022)
© DHATokat cinayet
Tokat cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© DHA
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Tokat'ta yılbaşı gecesi beraber alkol aldığı arkadaşı Mehmet Güneş’i bıçakla öldüren, Kadir Yılmaz'ı ise yaralayan Nurettin Öztürk tutuklandı. İfadesinde olay sırasında eline geçen bıçağı rastgele salladığını söyleyen cinayet şüphelisi Öztürk'ün, 5 yıl önce sahte içki yüzünden görme yetisini kaybettiği ortaya çıktı.
Olay, yılbaşı gecesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanbolat Caddesi'nde Ali Öztürk'a ait evde meydana geldi. Yılbaşı gecesi birlikte alkol alan Mehmet Güneş, Kadir Yılmaz ve Nurettin Öztürk arasında küfretme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 5 yıl önce sahte alkol yüzünden görme yetisini kaybettiği öğrenilen Öztürk, iddiaya göre eline geçirdiği ekmek bıçağını rastgele savurdu. Olayda Güneş ve Yılmaz bıçakla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güneş ve Yılmaz ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Güneş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Güneş bugün şehir mezarlığında toprağa verilirken, Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen Yılmaz'ın tedavisi sürüyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurettin Öztürk ve ağabeyi Ali Öztürk adliyeye sevk edildi.
Nurettin Öztürk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağabeyi Ali Öztürk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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