https://tr.sputniknews.com/20220103/tokatta-yilbasinda-islenen-cinayette-katil-gorme-engelli-cikti-1052339749.html

Yılbaşında işlenen cinayette katil görme engelli çıktı

Yılbaşında işlenen cinayette katil görme engelli çıktı

Tokat'ta yılbaşı gecesi beraber alkol aldığı arkadaşı Mehmet Güneş’i bıçakla öldüren, Kadir Yılmaz'ı ise yaralayan Nurettin Öztürk tutuklandı. İfadesinde olay... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T06:31+0300

2022-01-03T06:31+0300

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türkiye

yılbaşı

tokat

cinayet

görme engelli

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Olay, yılbaşı gecesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanbolat Caddesi'nde Ali Öztürk'a ait evde meydana geldi. Yılbaşı gecesi birlikte alkol alan Mehmet Güneş, Kadir Yılmaz ve Nurettin Öztürk arasında küfretme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 5 yıl önce sahte alkol yüzünden görme yetisini kaybettiği öğrenilen Öztürk, iddiaya göre eline geçirdiği ekmek bıçağını rastgele savurdu. Olayda Güneş ve Yılmaz bıçakla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güneş ve Yılmaz ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Güneş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Güneş bugün şehir mezarlığında toprağa verilirken, Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen Yılmaz'ın tedavisi sürüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurettin Öztürk ve ağabeyi Ali Öztürk adliyeye sevk edildi. Nurettin Öztürk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağabeyi Ali Öztürk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

türkiye

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yılbaşı, tokat, cinayet, görme engelli