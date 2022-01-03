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https://tr.sputniknews.com/20220103/tony-blairin-sovalyelik-unvaninin-geri-alinmasi-icin-toplanan-imza-sayisi-435-bini-gecti-1052363589.html
Tony Blair'e şövalye unvanı verilmesi kararının iptali için toplanan imza sayısı 435 bini geçti
Tony Blair'e şövalye unvanı verilmesi kararının iptali için toplanan imza sayısı 435 bini geçti
Irak'ın 2003'te işgal edilebilmesi için kitle imha silahlarıyla ilgili söylediği yalanlarla tarihe geçen eski Başbakan Tony Blair'e Kraliçe 2. Elizabeth'in... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T18:46+0300
2022-01-03T19:01+0300
dünya
ingiltere
tony blair
britanya
kraliçe 2. elizabeth
iptal
imza
dilekçe
unvan
şövalye
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Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in Irak Savaşı Yalanları Başbakanı Tony Blair'e en yüksek onur unvanlarından birini verme kararı, çok sert tepkilere yol açtıDönemin ABD Başkanı George W. Bush'un kararlarının peşine takıldığı için 'Bush'un finosu' ve Irak'ın 2003'te işgal edilmesinin yolunu açmaya yönelik kitle imha silahlarıyla ilgili yalan söylediği için de 'Bliar' lakaplarıyla anılan eski Britanya Başbakanı Blair'in şövalye unvanının kaldırılması ve savaş suçlarından sorumlu tutulması için çağrıda bulunan çevrimiçi dilekçeyi 24 saatten az sürede yüz binlerce kişi imzaladı. Change.org sitesinde açılan dilekçeye imza verenlerin sayısı, bu akşamüstü itibarıyla 436 bin kişiye ulaştı.Dilekçeyi kaleme alan Angus Scott, Blair'in iktidarda olduğu 1997-2007 döneminde 'Birleşik Krallık anayasasına ve ulusun toplumsal dokusuna onarılamaz zarar verdiğini' dile getirdi. Eski başbakanı 'Britanya'yı çeşitli çatışmalara sürükleyerek sayısız masum insanın ve aynı zamanda askerlerin ölümüne yol açmakla' suçlayan dilekçede, "Sadece bunun için bile savaş suçlarından yargılanmalı. Tony Blair, özellikle de Majesteleri Kraliçe tarafından verilen herhangi bir kamu onurunu en az hak eden kişidir" denildi. Britanya monarklarının en kıdemli şövalyelik unvanını eski başbakanlara vermeleri adetten olmakla birlikte 95 yaşındaki Elizabeth'in Blair'i es geçmeme kararı, eski İşçi Partisi liderinin Afganistan ve Irak işgallerinde oynadığı roller nedeniyle kamuoyunda infial yarattı. 2016'da Britanya'da Irak savaşı rezaletiyle ilgili bir soruşturma raporu, işgali müteakip öldürülen Irak lideri Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiasını destekleyen hiçbir istihbarat bulunmadığını saptamıştı. Soruşturmanın ardından, 2017'de yapılan bir anket, Britanyalıların üçte birinin Blair'in 'halkı bilerek yanlış yönlendirmekten savaş suçlusu olarak yargılanmasını' istediğini ortaya koymuştu. Blair ise 2022'nin Yeni Yıl Onurları listesinde şövalyeliğin en yüksek derecesine layık görüldüğünü öğrendiğinde "Muazzam bir onur" dedi. Buckingham Sarayı da Blair'e şövalyelik unvanı sunmaktan 'memnuniyetini' açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20160706/blair-bush-abd-ingiltere-isgal-1023731449.html
https://tr.sputniknews.com/20220101/tony-blairin-sovalyelik-unvaninin-geri-alinmasi-icin-imza-kampanyasi-baslatildi-1052318236.html
https://tr.sputniknews.com/20160706/ingiltere-irak-isgal-rapor-1023726015.html
https://tr.sputniknews.com/20160706/ingiltere-rapor-hesaplasma-1023729289.html
https://tr.sputniknews.com/20160707/irak-ingiltere-tazminat-1023731785.html
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ingiltere, tony blair, britanya, kraliçe 2. elizabeth, iptal, imza, dilekçe, unvan, şövalye

Tony Blair'e şövalye unvanı verilmesi kararının iptali için toplanan imza sayısı 435 bini geçti

18:46 03.01.2022 (güncellendi: 19:01 03.01.2022)
© REUTERS / Clodagh KilcoyneTony Blair
Tony Blair - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
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Irak'ın 2003'te işgal edilebilmesi için kitle imha silahlarıyla ilgili söylediği yalanlarla tarihe geçen eski Başbakan Tony Blair'e Kraliçe 2. Elizabeth'in şövalye unvanı verme kararının iptali için açılan dilekçeye 24 saatten kısa sürede yüz binlerce kişi imza verdi.
Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in Irak Savaşı Yalanları Başbakanı Tony Blair'e en yüksek onur unvanlarından birini verme kararı, çok sert tepkilere yol açtı
Dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un kararlarının peşine takıldığı için 'Bush'un finosu' ve Irak'ın 2003'te işgal edilmesinin yolunu açmaya yönelik kitle imha silahlarıyla ilgili yalan söylediği için de 'Bliar' lakaplarıyla anılan eski Britanya Başbakanı Blair'in şövalye unvanının kaldırılması ve savaş suçlarından sorumlu tutulması için çağrıda bulunan çevrimiçi dilekçeyi 24 saatten az sürede yüz binlerce kişi imzaladı. Change.org sitesinde açılan dilekçeye imza verenlerin sayısı, bu akşamüstü itibarıyla 436 bin kişiye ulaştı.
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Dilekçeyi kaleme alan Angus Scott, Blair'in iktidarda olduğu 1997-2007 döneminde 'Birleşik Krallık anayasasına ve ulusun toplumsal dokusuna onarılamaz zarar verdiğini' dile getirdi.
Eski başbakanı 'Britanya'yı çeşitli çatışmalara sürükleyerek sayısız masum insanın ve aynı zamanda askerlerin ölümüne yol açmakla' suçlayan dilekçede, "Sadece bunun için bile savaş suçlarından yargılanmalı. Tony Blair, özellikle de Majesteleri Kraliçe tarafından verilen herhangi bir kamu onurunu en az hak eden kişidir" denildi.
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