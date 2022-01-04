https://tr.sputniknews.com/20220104/65-yas-ayligi-alan-marangoz-kurtulus-savasini-hosafla-kazanan-millet-devletin-yaninda-yer-alacak-1052400293.html

65 yaş aylığı alan Marangöz: Kurtuluş Savaşı’nı hoşafla kazanan millet devletin yanında yer alacak

65 yaş aylığı alan Marangöz: Kurtuluş Savaşı’nı hoşafla kazanan millet devletin yanında yer alacak

Kırşehir’de hayatının büyük bölümünü inşaat işçiliği yaparak kazanan ve 65 yaş aylığı alan Şükrü Marangöz, 65 yaş aylığına yapılan zam tutarı sonrasında... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T19:10+0300

2022-01-04T19:10+0300

2022-01-04T19:13+0300

türkiye

kırşehir

maaş

zam

emeklilik

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Maaş zamlarını değerlendiren Marangöz, "Biz, hoşafla Kurtuluş Savaşını kazanmış bir milletiz. Elimizden gelen yardımı yaparak devletimizin yanında olacağız. Devletimiz de bizi korusun ve bu zamlar karşısında bizi eritmesin" dedi.830 lira 65 yaş aylığı aldığını fakat yapılan açıklama sonrasında alacağı paranın da artış gösterdiğini aktaran Marangöz, "Ayın 6'sında açıklanan zam oranı ile bin 150 lira alacağım" diye konuştu.65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.

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kırşehir, maaş, zam, emeklilik