Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220104/65-yas-ayligi-alan-marangoz-kurtulus-savasini-hosafla-kazanan-millet-devletin-yaninda-yer-alacak-1052400293.html
65 yaş aylığı alan Marangöz: Kurtuluş Savaşı’nı hoşafla kazanan millet devletin yanında yer alacak
65 yaş aylığı alan Marangöz: Kurtuluş Savaşı’nı hoşafla kazanan millet devletin yanında yer alacak
Kırşehir’de hayatının büyük bölümünü inşaat işçiliği yaparak kazanan ve 65 yaş aylığı alan Şükrü Marangöz, 65 yaş aylığına yapılan zam tutarı sonrasında... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T19:10+0300
2022-01-04T19:13+0300
türkiye
kırşehir
maaş
zam
emeklilik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052400115_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_a3e626a1ecad723cc6f69cd900fb39b1.jpg
Maaş zamlarını değerlendiren Marangöz, "Biz, hoşafla Kurtuluş Savaşını kazanmış bir milletiz. Elimizden gelen yardımı yaparak devletimizin yanında olacağız. Devletimiz de bizi korusun ve bu zamlar karşısında bizi eritmesin" dedi.830 lira 65 yaş aylığı aldığını fakat yapılan açıklama sonrasında alacağı paranın da artış gösterdiğini aktaran Marangöz, "Ayın 6'sında açıklanan zam oranı ile bin 150 lira alacağım" diye konuştu.65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.
türkiye
kırşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052400115_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_4917d2c9c78d4f95a38c68840ea728cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kırşehir, maaş, zam, emeklilik

65 yaş aylığı alan Marangöz: Kurtuluş Savaşı’nı hoşafla kazanan millet devletin yanında yer alacak

19:10 04.01.2022 (güncellendi: 19:13 04.01.2022)
© AA / ENDERHAN ÖZKırşehir’de hayatının büyük bölümünü inşaat işçiliği yaparak kazanan ve 65 yaş aylığı alan Şükrü Marangöz
Kırşehir’de hayatının büyük bölümünü inşaat işçiliği yaparak kazanan ve 65 yaş aylığı alan Şükrü Marangöz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© AA / ENDERHAN ÖZ
Abone ol
Kırşehir’de hayatının büyük bölümünü inşaat işçiliği yaparak kazanan ve 65 yaş aylığı alan Şükrü Marangöz, 65 yaş aylığına yapılan zam tutarı sonrasında devletin yanında yer aldığını belirterek, "Kurtuluş savaşını hoşafla kazanan millet, zamlar karşısında da devletin yanında yer alacak" dedi.
Maaş zamlarını değerlendiren Marangöz, "Biz, hoşafla Kurtuluş Savaşını kazanmış bir milletiz. Elimizden gelen yardımı yaparak devletimizin yanında olacağız. Devletimiz de bizi korusun ve bu zamlar karşısında bizi eritmesin" dedi.
830 lira 65 yaş aylığı aldığını fakat yapılan açıklama sonrasında alacağı paranın da artış gösterdiğini aktaran Marangöz, "Ayın 6'sında açıklanan zam oranı ile bin 150 lira alacağım" diye konuştu.
65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:04En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu
19:56Uludağ yılbaşında 85 bin 667 turisti ağırladı
19:46Dükkanına kilit vuran tekel bayii sahibi: Firmalar zam listesi göndermiyor
19:44Fitch: Dövizdeki oynaklık, Türk büyükşehir belediyelerini baskı altına alabilir
19:39Fransa'nın ünlü televizyon yıldızı ikizleri 6 gün arayla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
19:36Danimarkalı bilim insanı: Omicron son varyant olabilir
19:31Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi, 137 can kaybı yaşandı
19:22CHP'li Başarır: Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu
19:18İmamoğlu: Kadıköy-Kabataş vapur seferlerimiz başladı
19:16OPEC+ grubundan petrol üretimini artırma planını şubatta da sürdürme kararı
19:1065 yaş aylığı alan Marangöz: Kurtuluş Savaşı’nı hoşafla kazanan millet devletin yanında yer alacak
19:00Güney Kore’de, iniş takımı arıza yapan F-35’ten gövde üzerine zorunlu iniş
18:48Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt arasında canlı yayında EYT tartışması: Bu işin katili zaten sensin
18:34YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler birbirinin benzeri olma eğilimi sergiliyor
18:30Üç tekerli el yapımı araç ile bir kamyonetin arkasına tutunarak trafikte yolculuk yaptılar
18:29Apartmana 4 saniyede giren hırsızlar 250 bin TL' lik otomobil anahtarını çalarak 9 dakikada çıktı
18:18Avustralya Açık'a aşı muafiyetiyle katılacak Djokovic'e tepki: Avustralyalıların nefretini görecek
18:17Rus Dışişleri: Afrika’yı zıtlaşma arenası olarak görmüyoruz
17:57Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü’sünde bekleyenlerden ücret alınmayacak
17:56Köpeklerin saldırısının ardından 9 ameliyat geçiren 12 yaşındaki çocuk yeniden yürümeye hazırlanıyor