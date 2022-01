https://tr.sputniknews.com/20220104/chpli-torun-telefon-dinleme-iddialarina-iliskin-konustu-talimat-geldigini-ogrendik-1052378585.html

CHP'li Torun, 'telefon dinleme' iddialarına ilişkin konuştu: Talimat geldiğini öğrendik

CHP'li Torun, 'telefon dinleme' iddialarına ilişkin konuştu: Talimat geldiğini öğrendik

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının telefonlarının dinlendiği iddialarına... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T08:09+0300

2022-01-04T08:09+0300

2022-01-04T08:09+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

seyit torun

belediye

telefon dinleme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102499/84/1024998405_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e8fd19aafb4076d8cb8e231f9ee1aa2d.jpg

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Torun'un, CHP'li belediye başkanlarının telefonlarının dinlendiği iddialarına ilişkin yanıtlarını köşesine taşıdı. Torun, telefon dinleme iddiasının neye dayandırıldığı sorusuna şöyle yanıt verdi: “Dinleme yapıldığına ilişkin somut bir belge olmaz. Biz, CHP'li belediyelerin incelemeye alındığını, bunun için İçişleri Bakanlığı'nda bir birim oluşturulduğunu, her başkanımızla ilgili dosya düzenlendiğini, gönderilen müfettişlere, belediye başkanını suçlayacak, itham edecek belge bulunması için talimat geldiğini öğrendik. Böyle bir ortamda belediye başkanının dinlenmemesi mümkün mü? Bunlar hep FETÖ nün kötü taklidini yapıyor.”Torun'un CHP'li belediye başkanlarının mercek altında tutulduğunu belirten Öztürk, "Yaptığı her iş inceleniyor, her konuşma mutlaka değerlendiriliyor, suç bulmaya, belediyeyi itham edecek belge oluşturulmaya çalışılıyor" dedi. Öztürk ayrıca, CHP'nin bu nedenle Belediye Hukuk Komisyonu kurduğunu gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar yürütüldüğünü aktardı: "Torun, “Biz de zaten bunu bildiğimiz, böyle olaylar yaşanacağını değerlendirdiğimiz için Kayseri'de yaptığımız toplantıda konuyu gündeme aldık. Hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 4 müfettiş gönderildi” diyor.Belediye başkanlarına dönük yeni soruşturmalar bekleniyor. Bunun için CHP Genel Merkezi'nde Belediye Hukuk Komisyonu kuruldu. Bütün belediye başkanlarına hangi durumda, ne yapmaları gerektiğine ilişkin bir kılavuz hazırlanıyor.Başkan ya da belediye personeliyle ilgili soruşturma açıldığında, denetime gelindiğinde, polis tarafından belediyede arama yapılmak istendiğinde ne yapılması gerektiği, bu süreci nasıl yönetmeleri gerektiği ayrıntılı olarak açıklanacak. Seyit Torun'a “Durup dururken bunları niçin yapıyorsunuz?” diye sorduğumda şu karşılığı verdi:“Sıkça duyumlar alıyoruz. Başkanlarımızı, belediyelerimizi sahipsiz bırakmayacağız. Hukuk Komisyonumuz, örneğin emniyetten gelindi, savcılık el koydu, teftiş başlatıldı ilk ne yapacak? Hangi işlemleri yapacak, belge verirken ne yapacak? İlk kimi arayacak gibi süreçleri kendilerine anlatıyoruz. Bir belge istediğinde, kopyasını almadan vermemelerini söylüyoruz. Girilebilecek yerler veya girilemeyecek yerler anlatılıyor. El konulan bilgisayarların yedekleri alınmadığı için ilgisiz verilerin yüklendiği, belgelerin değiştirildiği dönemler yaşadık. Biz de tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz.”CHP'li belediyelerde müfettiş eksik olmuyor. Önceleri gelen müfettişe geçici oda tahsis edilir, 1, 1.5 ay çalışılır ve müfettiş giderdi. Şimdi, belediyelerde müfettiş odası var ve onlar yılın 12 ayı belediyede bulunuyor. Yani CHP'li başkanların nefes alışı bile denetime tabi… Peki bu ayrımcılık neden?"

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, kemal kılıçdaroğlu, seyit torun, belediye, telefon dinleme