https://tr.sputniknews.com/20220104/dso-sinovacin-omicrona-karsi-koruma-saglayacagini-ongoruyoruz-1052393959.html

DSÖ: Sinovac'ın Omicron'a karşı koruma sağlayacağını öngörüyoruz

DSÖ: Sinovac'ın Omicron'a karşı koruma sağlayacağını öngörüyoruz

DSÖ uzmanı Abdi Mahamud, Omicron varyantının vücudun üst kısmını etkilediğini gösterdiğini ve bunun iyi haber olabileceğini söyledi. Çinli şirket Sinovac’ın... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T15:50+0300

2022-01-04T15:50+0300

2022-01-04T15:50+0300

koronavirüs

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

aşı

kovid-19

sinopharm

varyant

sinovac

omicron

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DSÖ uzmanı Mahamud, koronavirüsün hızla yayılan Omicron varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Dr. Mahamud, salı günü yaptığı açıklamada, Sinopharm ve Sinovac gibi Kovid-19 aşılarının Omicron varyantının bir sonucu olarak gerçekleşen 'ağır hastaneye yatışlara' karşı koruma sağlayabileceğini söyledi.DSÖ uzmanı, Omicron'un üst solunum yollarını etkilediğine ve önceki varyantlardan daha hafif semptomlara neden olduğuna dair daha fazla kanıtın ortaya çıktığını ifade etti.Mahamud, gazetecilere verdiği demeçte, "Omicron'un vücudun üst kısmını enfekte ettiğine işaret eden daha fazla çalışma görmeye başladık. Diğerlerinin aksine bu varyant, ciddi zatürreye neden olabilir" dedi ve bunun 'iyi bir haber' olabileceğini sözlerine ekledi.Ancak Mahamud, Omicron'un yüksek bulaşıcılığının birçok ülkede haftalar içinde baskın hale geleceği ve nüfusun büyük bir bölümünün aşısız olduğu ülkelerde tehdit oluşturacağını da belirtti.Omicron'a özgü bir aşıya ihtiyaç olup olmadığı sorulduğunda ise DSÖ uzmanı, bunu söylemek için henüz çok erken olduğunu ancak kararın küresel koordinasyon gerektirdiğini belirterek, tek başına karar verme yetkisinin ticari sektöre bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220104/bilim-kurulu-uyesi-prof-sener-subatta-omicron-baskin-varyant-haline-gelebilir--1052388058.html

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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), aşı, kovid-19, sinopharm, varyant, sinovac, omicron