https://tr.sputniknews.com/20220104/en-dusuk-memur-maasi-ve-memur-emekli-ayligi-ne-kadar-oldu-1052372107.html

En düşük memur maaşı 6 bin 429 lira, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 lira oldu

En düşük memur maaşı 6 bin 429 lira, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 lira oldu

Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liraya çıktı. 04.01.2022, Sputnik Türkiye

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zam

memur maaşı

emekli maaşı

ekonomi

maaş

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Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. 2022 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması haberini verdi.2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 25,47 artış sağlanacak.Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liradan 6 bin 429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 276 liradan 4 bin 289 liraya yükseldi.Bu artışlar neticesinde 2022 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net görev aylığı şöyle:

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zam, memur maaşı, emekli maaşı, maaş