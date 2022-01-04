https://tr.sputniknews.com/20220104/internetsiz-kaldigi-iki-haftada-ogrendi-rubik-kuplerden-portre-yapiyor-1052392531.html

İnternetsiz kaldığı iki haftada öğrendi: Rubik küplerden portre yapıyor

İnternetsiz kaldığı iki haftada öğrendi: Rubik küplerden portre yapıyor

Antalya'da yaşayan 27 yaşındaki Burak Deveci, internetsiz kaldığı 2 haftada çözmeyi öğrendiği rubik küplerle portreler yapıyor. 'Pixel art' tekniği çizimleri... 04.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-04T15:24+0300

2022-01-04T15:24+0300

2022-01-04T15:26+0300

rubik küp

yaşam

portre

internet

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Anadolu Üniversitesi Heykel Bölümü'nden mezun olan Burak Deveci, 2017 yılında arkadaşında kalırken internetsiz 2 hafta geçirdi. Deveci, bu sırada sıkıntıdan evde bulduğu rubik küpü çözmeye çalıştı.Bir süre rubik küpleri çözen Deveci, lise yıllarından bu yana devam ettiği 'pixel art' tekniğiyle yaptığı çizimlerle bunları birleştirmeye karar verdi. Aldığı 520 küpün 5 rengini kullanarak, ünlülerin portrelerini yapmaya başlayan Deveci'nin çalışmaları büyük beğeni topladı.Bir portrenin çizimi, renklendirmesi, yapımı gibi süreçler için neredeyse 1 gününü harcayan Burak Deveci, küp sayısını artırabilirse daha güzel portreler ortaya çıkarmak istediğini söyledi.Burak Deveci, yapım aşamasında zaman zaman zorluk yaşadığını söyledi:‘Hedefim 100 bin küple dünya rekoru kırmak’Güncel fiyatlarıyla küplerinin sayısını artıramadığını söyleyen Deveci, "Daha önce Cem Yılmaz, Ozan Güven, Kobe Bryant gibi birçok kişinin portresini yaptım. Şu an elimde 520 küp var. Tabii küp sayısı arttıkça portreler daha net ve güzel işler çıkar ama güncel fiyatlarıyla sayıyı artırmakta zorlanıyorum. Şu anki dünya rekoru 86 bin küple Çin'de kırılmış. Hedefim, 100 bin küple dünya rekoru kırmak. Hem ülkemize bir katkı olsun hem de güzel bir anıt olsun isterim. 100 bin küpün boyutu 13 metreye 27 metre" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20190718/bilim-insanlari-rubik-kupleri-bir-dakikadan-az-surede-cozebilen-algoritma-gelistirdi-1039702198.html

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rubik küp, portre, internet