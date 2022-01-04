Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220104/internetsiz-kaldigi-iki-haftada-ogrendi-rubik-kuplerden-portre-yapiyor-1052392531.html
İnternetsiz kaldığı iki haftada öğrendi: Rubik küplerden portre yapıyor
İnternetsiz kaldığı iki haftada öğrendi: Rubik küplerden portre yapıyor
Antalya'da yaşayan 27 yaşındaki Burak Deveci, internetsiz kaldığı 2 haftada çözmeyi öğrendiği rubik küplerle portreler yapıyor. 'Pixel art' tekniği çizimleri... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T15:24+0300
2022-01-04T15:26+0300
rubik küp
yaşam
portre
internet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052392441_0:0:1240:699_1920x0_80_0_0_66558f23af711fcf7219744f85eea3e0.jpg
Anadolu Üniversitesi Heykel Bölümü'nden mezun olan Burak Deveci, 2017 yılında arkadaşında kalırken internetsiz 2 hafta geçirdi. Deveci, bu sırada sıkıntıdan evde bulduğu rubik küpü çözmeye çalıştı.Bir süre rubik küpleri çözen Deveci, lise yıllarından bu yana devam ettiği 'pixel art' tekniğiyle yaptığı çizimlerle bunları birleştirmeye karar verdi. Aldığı 520 küpün 5 rengini kullanarak, ünlülerin portrelerini yapmaya başlayan Deveci'nin çalışmaları büyük beğeni topladı.Bir portrenin çizimi, renklendirmesi, yapımı gibi süreçler için neredeyse 1 gününü harcayan Burak Deveci, küp sayısını artırabilirse daha güzel portreler ortaya çıkarmak istediğini söyledi.Burak Deveci, yapım aşamasında zaman zaman zorluk yaşadığını söyledi:‘Hedefim 100 bin küple dünya rekoru kırmak’Güncel fiyatlarıyla küplerinin sayısını artıramadığını söyleyen Deveci, "Daha önce Cem Yılmaz, Ozan Güven, Kobe Bryant gibi birçok kişinin portresini yaptım. Şu an elimde 520 küp var. Tabii küp sayısı arttıkça portreler daha net ve güzel işler çıkar ama güncel fiyatlarıyla sayıyı artırmakta zorlanıyorum. Şu anki dünya rekoru 86 bin küple Çin'de kırılmış. Hedefim, 100 bin küple dünya rekoru kırmak. Hem ülkemize bir katkı olsun hem de güzel bir anıt olsun isterim. 100 bin küpün boyutu 13 metreye 27 metre" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20190718/bilim-insanlari-rubik-kupleri-bir-dakikadan-az-surede-cozebilen-algoritma-gelistirdi-1039702198.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052392441_177:0:1137:720_1920x0_80_0_0_ba1ce6fa19ae08cd3f846d85995d3ddd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rubik küp, portre, internet

İnternetsiz kaldığı iki haftada öğrendi: Rubik küplerden portre yapıyor

15:24 04.01.2022 (güncellendi: 15:26 04.01.2022)
© DHARubik küplerden portre yapan Burak Deveci
Rubik küplerden portre yapan Burak Deveci - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© DHA
Abone ol
Antalya'da yaşayan 27 yaşındaki Burak Deveci, internetsiz kaldığı 2 haftada çözmeyi öğrendiği rubik küplerle portreler yapıyor. 'Pixel art' tekniği çizimleri ile rubik küpleri birleştiren Deveci, "Şu anki dünya rekoru 86 bin küple Çin'de kırılmış. Hedefim, 100 bin küple dünya rekoru kırmak" dedi.
Anadolu Üniversitesi Heykel Bölümü'nden mezun olan Burak Deveci, 2017 yılında arkadaşında kalırken internetsiz 2 hafta geçirdi. Deveci, bu sırada sıkıntıdan evde bulduğu rubik küpü çözmeye çalıştı.
Bir süre rubik küpleri çözen Deveci, lise yıllarından bu yana devam ettiği 'pixel art' tekniğiyle yaptığı çizimlerle bunları birleştirmeye karar verdi. Aldığı 520 küpün 5 rengini kullanarak, ünlülerin portrelerini yapmaya başlayan Deveci'nin çalışmaları büyük beğeni topladı.
Bir portrenin çizimi, renklendirmesi, yapımı gibi süreçler için neredeyse 1 gününü harcayan Burak Deveci, küp sayısını artırabilirse daha güzel portreler ortaya çıkarmak istediğini söyledi.
© DHABugüne kadar birçok ismin portrelerini yapan Deveci, en son 23 Aralık'ta doğum günü olan Demet Akbağ'ın portresini yaptı. Deveci'nin portrelerin yapımında ve sonra yıkımında çektiği videolar, sosyal medyada da beğeni topluyor.
Bugüne kadar birçok ismin portrelerini yapan Deveci, en son 23 Aralık'ta doğum günü olan Demet Akbağ'ın portresini yaptı. Deveci'nin portrelerin yapımında ve sonra yıkımında çektiği videolar, sosyal medyada da beğeni topluyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
Bugüne kadar birçok ismin portrelerini yapan Deveci, en son 23 Aralık'ta doğum günü olan Demet Akbağ'ın portresini yaptı. Deveci'nin portrelerin yapımında ve sonra yıkımında çektiği videolar, sosyal medyada da beğeni topluyor.
© DHA
Burak Deveci, yapım aşamasında zaman zaman zorluk yaşadığını söyledi:
“'Pixel art' üzerine işler yapıyorum. Bunu rubik küplerle birleştirip, ünlülerin portrelerini yapıyorum. 2017 yılında internetsiz kaldığım 2 hafta boyunca yapacak bir şey bulamayınca, sıkılıp başladım. Küpleri çözdükten sonra kendi alanımla birleştirebilirim, diye düşündüm. Sonuçta olabildiğini gördüm ve küp alıp yapmaya başladım. Tasarım süreci, video çekimi, kurgulaması gibi işlemler bir günümü alıyor. Yapım sürecinde yakından bakmaktan gözlerim bozuluyor ama bittikten sonra geri çekilip, bakınca çok mutlu oluyorum."

‘Hedefim 100 bin küple dünya rekoru kırmak’

Güncel fiyatlarıyla küplerinin sayısını artıramadığını söyleyen Deveci, "Daha önce Cem Yılmaz, Ozan Güven, Kobe Bryant gibi birçok kişinin portresini yaptım. Şu an elimde 520 küp var. Tabii küp sayısı arttıkça portreler daha net ve güzel işler çıkar ama güncel fiyatlarıyla sayıyı artırmakta zorlanıyorum. Şu anki dünya rekoru 86 bin küple Çin'de kırılmış. Hedefim, 100 bin küple dünya rekoru kırmak. Hem ülkemize bir katkı olsun hem de güzel bir anıt olsun isterim. 100 bin küpün boyutu 13 metreye 27 metre" diye konuştu.
© DHAYaptığı eserlerin maliyetinin yüksek olduğunu belirten Burak Deveci, "Küplerde 6 renk var, ben 5 renk kullanarak bu portreleri yapıyorum. Şu an yaptığım performanslar ile para kazanıyorum ama tablo yapıp satmak çok isterim ancak küp fiyatlarındaki artış nedeniyle çerçevelenmesi, gönderilmesi derken 40 bin lirayı bulabiliyor" dedi.
Yaptığı eserlerin maliyetinin yüksek olduğunu belirten Burak Deveci, Küplerde 6 renk var, ben 5 renk kullanarak bu portreleri yapıyorum. Şu an yaptığım performanslar ile para kazanıyorum ama tablo yapıp satmak çok isterim ancak küp fiyatlarındaki artış nedeniyle çerçevelenmesi, gönderilmesi derken 40 bin lirayı bulabiliyor dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
Yaptığı eserlerin maliyetinin yüksek olduğunu belirten Burak Deveci, "Küplerde 6 renk var, ben 5 renk kullanarak bu portreleri yapıyorum. Şu an yaptığım performanslar ile para kazanıyorum ama tablo yapıp satmak çok isterim ancak küp fiyatlarındaki artış nedeniyle çerçevelenmesi, gönderilmesi derken 40 bin lirayı bulabiliyor" dedi.
© DHA
Rubik küp - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2019
YAŞAM
Bilim insanları Rubik küpleri bir dakikadan az sürede çözebilen algoritma geliştirdi
18 Temmuz 2019, 17:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:33Rusya-NATO Konseyi toplantısı 12 Ocak’ta
15:31Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ziyaret: ‘Bölgede yaşanan normalleşmenin parçası’
15:30Burak Elmas devreye girdi, Ali Koç transferden vazgeçti
15:30Biden'ın kar fırtınasındaki görüntüleri viral oldu: 'Trump saçları ıslanmasın diye otelde kalmıştı'
15:24İnternetsiz kaldığı iki haftada öğrendi: Rubik küplerden portre yapıyor
15:14Caretta Caretta yuvası Kumköy, barakalarla istila edildi: ‘Sahil savaş alanına dönmüş durumda’
15:10Tenisçi Naomi Osaka, 4 ay aranın ardından galibiyetle başladı
15:09Prof. Dr. Yılmaz: Faizlerin artması gerekir, ne kadar geç olursa o kadar olumsuz olur
15:00Furkan Korkmaz, NBA'de ilk 'double-double'ını yaptı
14:59Erdoğan: Çok açık söylüyorum, CHP Genel Başkanı bunun bedelini ödeyecek
14:51Poligonda kazara kendini vuran kişi hayatını kaybetti
14:43Prens Andrew'a tecavüz davası açan mağdurun 2009'da Epstein'la yaptığı gizli anlaşma açıklandı
14:4372 yaşındaki aday, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
14:42New York'ta 'Emily in Paris' dizisinin afişine saldırı
14:37Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp 'arkeolojik sit alanı' oldu
14:20Kazakistan'da LNG fiyatlarındaki artış nedeniyle protestolar düzenleniyor
14:11Çin: Rusya ve ABD, nükleer cephaneliklerini azaltmalı
14:07Yeni Akit yazarı Yılmaz: Kurgu ve montajla amaç, AK Parti'ye yönelik komployu hayata geçirmektir
13:52İtalya yeni cumhurbaşkanı için ay sonunda seçime gidiyor
13:42Prof. Dr. Babuşcu: Türkiye enflasyonu Ocak ve Şubat’ta çok daha büyük hissedecek