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Mehmet Ceyhan: Birisi 'Turkovac aşımız Sinovac'tan daha iyi' diyorsa buna açıklık getirmek zorunda
Mehmet Ceyhan: Birisi 'Turkovac aşımız Sinovac'tan daha iyi' diyorsa buna açıklık getirmek zorunda
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Turkovac aşısıyla ilgili, "Şimdi birisi 'Bizim aşımız Sinovac'tan daha iyi' diyorsa buna bir açıklama... 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T16:26+0300
2022-01-04T16:26+0300
koronavirüs
mehmet ceyhan
aşı
turkovac
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Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Turkovac ile ilgili verilerin açıklanması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:"Turkovac, açıkçası elimizde bir verisi olmayan ama sadece bildiğimiz Sinovac'la tamamen aynı yapıda olan bir aşı. Yani içindeki katkı maddeleri ve miktarları dahi Sinovac’la tamamen aynı olan bir aşı.Şimdi birisi 'Bizim aşımız Sinovac'tan daha iyi' diyorsa buna bir açıklama getirmek zorunda. Yani tamamen aynı yapıda bir aşı neden daha iyi olsun.Hiç böyle bir neden belirtmeden, hiçbir veri sunmadan, yani Faz-3 çalışmasına kaç hasta alındı, kaç hastanın sonuçları var ellerinde… Bunlar belli olmadan, bu açıklamalar bilimsel bir yaklaşım olmaz. Ama bunlar belli maksatlarla söyleniyorsa ben bilemem tabi."Ceyhan, "Burada söz konusu olan insan sağlığı. Ben önümde veri olmadan, “Bunu kullanın, bunun yerine şunu yapın” diyemem. Onun için bu Faz-3 çalışmasında neler bulundu. “Hopluyor, zıplıyor” dedikleri antikor düzeyleri nedir, bunları bilmem lazım ki yorum yapayım. Bu sadece antikor seviyesiyle de ilgili değil. Bu koruyuculuk ne kadar sürüyor bilmiyoruz" diye konuştu.
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mehmet ceyhan, aşı, turkovac

Mehmet Ceyhan: Birisi 'Turkovac aşımız Sinovac'tan daha iyi' diyorsa buna açıklık getirmek zorunda

16:26 04.01.2022
© DHAMehmet Ceyhan
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
© DHA
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Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Turkovac aşısıyla ilgili, "Şimdi birisi 'Bizim aşımız Sinovac'tan daha iyi' diyorsa buna bir açıklama getirmek zorunda. Yani tamamen aynı yapıda bir aşı neden daha iyi olsun" değerlendirmesinde bulundu.
Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Turkovac ile ilgili verilerin açıklanması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Turkovac, açıkçası elimizde bir verisi olmayan ama sadece bildiğimiz Sinovac'la tamamen aynı yapıda olan bir aşı. Yani içindeki katkı maddeleri ve miktarları dahi Sinovac’la tamamen aynı olan bir aşı.
Şimdi birisi 'Bizim aşımız Sinovac'tan daha iyi' diyorsa buna bir açıklama getirmek zorunda. Yani tamamen aynı yapıda bir aşı neden daha iyi olsun.
Hiç böyle bir neden belirtmeden, hiçbir veri sunmadan, yani Faz-3 çalışmasına kaç hasta alındı, kaç hastanın sonuçları var ellerinde… Bunlar belli olmadan, bu açıklamalar bilimsel bir yaklaşım olmaz. Ama bunlar belli maksatlarla söyleniyorsa ben bilemem tabi."
Ceyhan, "Burada söz konusu olan insan sağlığı. Ben önümde veri olmadan, “Bunu kullanın, bunun yerine şunu yapın” diyemem. Onun için bu Faz-3 çalışmasında neler bulundu. “Hopluyor, zıplıyor” dedikleri antikor düzeyleri nedir, bunları bilmem lazım ki yorum yapayım. Bu sadece antikor seviyesiyle de ilgili değil. Bu koruyuculuk ne kadar sürüyor bilmiyoruz" diye konuştu.
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