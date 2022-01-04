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https://tr.sputniknews.com/20220104/nijerde-belediye-baskaninin-aracinda-200-kilogramdan-fazla-kokain-ele-gecirildi-1052373791.html
Nijer'de belediye başkanının aracında 200 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi
Nijer'de belediye başkanının aracında 200 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi
Nijer'de bir belediye başkanının aracında yapılan aramada 200 kilogramdan fazla kokain bulundu. 04.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-04T01:17+0300
2022-01-04T01:17+0300
2022-01-04T01:17+0300
dünya
nijer
polis
uyuşturucu
kokain
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Ulusal basındaki haberlere göre, Nijer'in kuzeyinde trafik kontrolü yapan polisler, yerel bir belediye başkanının aracını durdurdu.Belediye başkanı ve şoförün olduğu araçta yapılan aramada, 200 paket halinde 200 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi.Nijer Yasa Dışı Uyuşturucu Kaçakçılığını Önleme Merkez Ofisi (OCRTIS), olayı doğruladı ancak belediye başkanının ismini açıklamadı.Ülkede Mart 2021'de de 17 ton kenevir ele geçirilmişti.
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nijer, polis, uyuşturucu, kokain
Nijer'de belediye başkanının aracında 200 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi
Nijer'de bir belediye başkanının aracında yapılan aramada 200 kilogramdan fazla kokain bulundu.
Ulusal basındaki haberlere göre, Nijer'in kuzeyinde trafik kontrolü yapan polisler, yerel bir belediye başkanının aracını durdurdu.
Belediye başkanı ve şoförün olduğu araçta yapılan aramada,
200 paket halinde 200 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi.
Nijer Yasa Dışı Uyuşturucu Kaçakçılığını Önleme Merkez Ofisi (OCRTIS), olayı doğruladı ancak belediye başkanının ismini açıklamadı.
Ülkede Mart 2021'de de 17 ton kenevir ele geçirilmişti.