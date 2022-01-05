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https://tr.sputniknews.com/20220105/bakan-koca-pozitif-vakada-karantina-suresi-7-gun-oldu-1052443548.html
Bakan Koca: Pozitif vakada karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir
Bakan Koca: Pozitif vakada karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı basın açıklamasında bulundu. Bakan Koca pozitif vakada karantina süresinin 7 gün olarak... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T20:38+0300
2022-01-05T20:38+0300
2022-01-05T20:44+0300
fahrettin koca
bilim kurulu
omicron
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Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:-Pozitif vakaların 5'inci gün yaptırdığı testler negatif ise karantina süresi sona erer.
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fahrettin koca, bilim kurulu, omicron
Bakan Koca: Pozitif vakada karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir
20:38 05.01.2022 (güncellendi: 20:44 05.01.2022)
Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı basın açıklamasında bulundu. Bakan Koca pozitif vakada karantina süresinin 7 gün olarak belirlendiğini bildirdi.
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
-Pozitif vakaların 5'inci gün yaptırdığı testler negatif ise karantina süresi sona erer.