https://tr.sputniknews.com/20220105/google-antalyadaki-depremi-android-kullanicilarina-onceden-bildirdi-1052436720.html

Google, Antalya'daki depremi Android kullanıcılarına önceden bildirdi

Google, Antalya'daki depremi Android kullanıcılarına önceden bildirdi

Google, Antalya'da 5 Ocak sabahı gerçekleşen 5.3 şiddetindeki depremi bazı Android kullanıcılarına önceden bildirdi. Kullanıcılardan bazıları, sarsıntı karayı... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T16:42+0300

2022-01-05T16:42+0300

2022-01-05T16:40+0300

türkiye

google

uyarı

deprem

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ABD'li teknoloji şirketi Google, Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 Ocak sabahı saat 06.21'de gerçekleşen 5.3 şiddetindeki depremi bazı Android kullanıcılarına önceden bildirdi. Kullanıcılar, sarsıntı karayı vurmadan saniyeler önce telefonunda yeni bir deprem bildirimi gördüğünü ifade etti. Şirketin deprem uyarı sistemi, Türkiye ağına bu yılın Haziran ayında gelmişti.Akşam'ın haberine göre; Google'ın deprem uyarıları yazılımı, kullanıcıların bulunduğu konuma yakın bölgelerde 4.5 ve üzerindeki şiddette gerçekleşen depremler hakkında Android işletim sistemli cihazlara bildirim gönderebiliyor. Söz konusu bildirimler; sallantı başlamadan önce, sallantı sırasında veya sonrasında atılabiliyor. Sallantı başlamadan önce gelen bildirimler, şiddetli depremlerde hayati bir rol oynayabiliyor.Sistem nasıl açılır?Google tarafından geliştirilen deprem uyarıları sistemi, tamamen ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Hizmetten faydalanmak için Android kullanıcılarının, telefonlarındaki 'Ayarlar' menüsünü açmaları ve 'Konum' sekmesine tıklamaları gerekiyor. Daha sonra 'Konum Servisleri' sekmesinde yer alan 'Deprem Uyarıları' seçeneğine tıklandığında ilgili çubuk kaydırılarak özellik aktif hale getirilebiliyor.

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google, uyarı, deprem