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https://tr.sputniknews.com/20220105/karisina-yumruk-atarak-merdivenden-yuvarladi-1052437987.html
Karısına yumruk atarak merdivenden yuvarladı
Karısına yumruk atarak merdivenden yuvarladı
İstanbul'da sinirlerine hakim olamayan Ümit T. karısına yumruk attı. Yumruğun etkisiyle kaldırım kenarındaki merdivenlerden yuvarlanan kadın yaralandı. Ümit T... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T17:16+0300
2022-01-05T17:16+0300
türkiye
istanbul
kadın cinayeti
kadın
kadına yönelik şiddet
koca
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İstanbul'da bir adam sokak ortasında eşine şiddet uyguladı.Sarıyer’de Aynur T. ve eşi Ümit T. sokak ortasında tartıştı. Tartışmanın ardından taksiye binmek isteyen Ümit T., yanına gelen karısına saldırdı. Öfkeli koca karısını üzerine yürüyerek yumruklamaya başladı. Kocasının attığı yumruk darbeleri sonrasında Aynur T. bir işyerinin önündeki merdivenlerden boşluğa düştü. Genç kadın kafasından yaralanırken, öfkeli koca ise vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden koşarak kaçtı.Vatandaşların yardımıyla dükkanın önünden kaldırılan kadına ilk müdahale esnaflar tarafından yapıldı. Kadın şikayetçi olmadıİhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan Aynur T.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hastanede tedavisi tamamlanan kadın ardından taburcu edildi. Ancak kadın kendisini darbeden kocasından şikayetçi olmadı.Yumruk atan koca serbest bırakıldıDayağın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şahsın önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde koca Ümit T.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.'Kadın yarı baygın bir şekilde yatıyordu2Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Ben burada kalabalığı gördüm ambulans gelmişti, ambulansı görünce ben de dükkanımı kilitleyip ortaya gittim. Baktım bayan yerde yatıyor, birkaç kişi müdahale ediyor. Polis de gelmişti olayı araştırıyordu. Kimse doğru düzgün bir şey görmemiş sadece dükkanın sahibi, bir vatandaşın kadına vurup kaçtığını görmüş” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/kendine-siddet-uygulayan-kocasini-bicaklayarak-oldurdu-1052410558.html
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istanbul, kadın cinayeti, kadın, kadına yönelik şiddet, koca

Karısına yumruk atarak merdivenden yuvarladı

17:16 05.01.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - HASAN ZAHİD EZİMKarısına yumruk atarak merdivenden yuvarladı
Karısına yumruk atarak merdivenden yuvarladı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - HASAN ZAHİD EZİM
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İstanbul'da sinirlerine hakim olamayan Ümit T. karısına yumruk attı. Yumruğun etkisiyle kaldırım kenarındaki merdivenlerden yuvarlanan kadın yaralandı. Ümit T. ise olay yerinden kaçtı.
İstanbul'da bir adam sokak ortasında eşine şiddet uyguladı.
Sarıyer’de Aynur T. ve eşi Ümit T. sokak ortasında tartıştı. Tartışmanın ardından taksiye binmek isteyen Ümit T., yanına gelen karısına saldırdı. Öfkeli koca karısını üzerine yürüyerek yumruklamaya başladı. Kocasının attığı yumruk darbeleri sonrasında Aynur T. bir işyerinin önündeki merdivenlerden boşluğa düştü. Genç kadın kafasından yaralanırken, öfkeli koca ise vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden koşarak kaçtı.
Vatandaşların yardımıyla dükkanın önünden kaldırılan kadına ilk müdahale esnaflar tarafından yapıldı.

Kadın şikayetçi olmadı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan Aynur T.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hastanede tedavisi tamamlanan kadın ardından taburcu edildi. Ancak kadın kendisini darbeden kocasından şikayetçi olmadı.

Yumruk atan koca serbest bırakıldı

Dayağın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şahsın önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde koca Ümit T.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

'Kadın yarı baygın bir şekilde yatıyordu2

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Ben burada kalabalığı gördüm ambulans gelmişti, ambulansı görünce ben de dükkanımı kilitleyip ortaya gittim. Baktım bayan yerde yatıyor, birkaç kişi müdahale ediyor. Polis de gelmişti olayı araştırıyordu. Kimse doğru düzgün bir şey görmemiş sadece dükkanın sahibi, bir vatandaşın kadına vurup kaçtığını görmüş” dedi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 52 yaşındaki kadın kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını, çıkan tartışmada kalbinden bıçaklayarak öldürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
TÜRKİYE
Kendisine şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü
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