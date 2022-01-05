https://tr.sputniknews.com/20220105/kayip-hemsire-batuhan-yigit-olu-bulundu-1052433743.html

Kayıp hemşire Batuhan Yiğit ölü bulundu

Kayıp hemşire Batuhan Yiğit ölü bulundu

Denizli’de kısa bir süre önce ataması yapılan ve 5 gün önce ailesine ‘Arkadaşlarımın yanına gidiyorum’ dedikten sonra ortadan kaybolan 23 yaşındaki hemşire... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T15:25+0300

2022-01-05T15:25+0300

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türkiye

kayıp

denizli

pamukkale

hemşire

ceset

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 5 gün önce ailesine “Arkadaşlarımın gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan ve kısa bir süre önce İstanbul'a ataması yapılan Batuhan Yiğit'e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurunda bulundu.Güvenlik güçleri tarafından geniş bir çalışma ile aranan Batuhan Yiğit, kaybolmasının üzerinden 5 gün geçtikten sonra Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanı’nın içerisinden geçen dere yatağında ölü olarak bulundu. Savcının incelemelerinin ardından Yiğit’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

türkiye

denizli

pamukkale

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kayıp, denizli, pamukkale, hemşire, ceset