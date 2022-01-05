https://tr.sputniknews.com/20220105/ogluna-doner-arasinda-uyusturucu-gonderen-baba-tutuklandi-1052417361.html
Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı
Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, oğluna kurye aracılığıyla et döner arasında uyuşturucu gönderdiği belirlenen baba tutuklandı. 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T09:49+0300
2022-01-05T09:49+0300
2022-01-05T09:50+0300
türkiye
hatay
döner
şüpheli paket
uyuşturucu
dürüm
paket
eroin
kurye
paket servis
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Hatay'da Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüpheli M.Ş.'nin oğluna kuryeyle gönderdiği pakette arama yaptı.Polis, lavaş ekmeğe sarılı et döner dürüm arasına gizlenmiş 1.7 gram eroin buldu.Gözaltına alınan M.Ş., işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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hatay, döner, şüpheli paket, uyuşturucu, dürüm, paket, eroin, kurye, paket servis
Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı
09:49 05.01.2022 (güncellendi: 09:50 05.01.2022)
Hatay'ın Erzin ilçesinde, oğluna kurye aracılığıyla et döner arasında uyuşturucu gönderdiği belirlenen baba tutuklandı.
Hatay'da Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüpheli M.Ş.'nin oğluna kuryeyle gönderdiği pakette arama yaptı.
Polis, lavaş ekmeğe sarılı et döner dürüm arasına gizlenmiş 1.7 gram eroin buldu.
Gözaltına alınan M.Ş., işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.