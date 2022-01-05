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Şule Çet'in sağlık raporunu usulsüz temin eden sanık avukatına hapis
Şule Çet'in sağlık raporunu usulsüz temin eden sanık avukatına hapis
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'i ‘kasten öldürme’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından mahkum edilen sanık Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Ekmen, Çet'in... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T12:13+0300
2022-01-05T12:19+0300
şule çet
türkiye
hapis cezası
avukat
sağlık raporu
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Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Levent Ekmen, esasa ilişkin savunmasını yaptı.Sanık Ekmen, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 4 Aralık 2019'da karara bağlanan Çet'in ölümüne ilişkin dosyada sanık Çağatay Aksu'nun avukatlığını yaptığını söyledi.Yargılama dosyasına delil sunmak için maktule Şule Çet'in sağlık durumunu gösteren belge, kullandığı ilaç ve geçmişe dönük tedavilerinin yer aldığı raporlar ile üniversite öğrenimine ilişkin transkripti, Çet'in çalıştığı iş yerindeki özlük dosyasından temin ettiğini öne süren Ekmen, bu belgelere yasa dışı yollarla ulaşmadığını savundu.Avukatlık mesleğinin gereği ve yasaların kendisine tanıdığı sınırlar içinde hareket ettiğini belirten Ekmen, beraatini istedi.Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Ekmen'i, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirdiği’ gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
https://tr.sputniknews.com/20201211/sule-cet-davasinda-bilirkisi-olan-prof-taner-evinde-olu-bulundu-1043380565.html
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şule çet, hapis cezası, avukat, sağlık raporu

Şule Çet'in sağlık raporunu usulsüz temin eden sanık avukatına hapis

12:13 05.01.2022 (güncellendi: 12:19 05.01.2022)
© Fotoğraf : TwitterŞule Çet’in avukatı: Boğularak öldürülmüş olabilir
Şule Çet’in avukatı: Boğularak öldürülmüş olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'i ‘kasten öldürme’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından mahkum edilen sanık Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Ekmen, Çet'in 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirdiği' gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Levent Ekmen, esasa ilişkin savunmasını yaptı.
Sanık Ekmen, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 4 Aralık 2019'da karara bağlanan Çet'in ölümüne ilişkin dosyada sanık Çağatay Aksu'nun avukatlığını yaptığını söyledi.
Yargılama dosyasına delil sunmak için maktule Şule Çet'in sağlık durumunu gösteren belge, kullandığı ilaç ve geçmişe dönük tedavilerinin yer aldığı raporlar ile üniversite öğrenimine ilişkin transkripti, Çet'in çalıştığı iş yerindeki özlük dosyasından temin ettiğini öne süren Ekmen, bu belgelere yasa dışı yollarla ulaşmadığını savundu.
Avukatlık mesleğinin gereği ve yasaların kendisine tanıdığı sınırlar içinde hareket ettiğini belirten Ekmen, beraatini istedi.
Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Ekmen'i, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirdiği’ gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Mustafa Ender Taner - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2020
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