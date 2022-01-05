https://tr.sputniknews.com/20220105/sule-cetin-saglik-raporunu-usulsuz-temin-eden-sanik-avukatina-hapis-1052424157.html

Şule Çet'in sağlık raporunu usulsüz temin eden sanık avukatına hapis

Şule Çet'in sağlık raporunu usulsüz temin eden sanık avukatına hapis

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'i ‘kasten öldürme’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından mahkum edilen sanık Çağatay Aksu'nun avukatı Levent Ekmen, Çet'in... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T12:13+0300

2022-01-05T12:13+0300

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şule çet

türkiye

hapis cezası

avukat

sağlık raporu

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Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Levent Ekmen, esasa ilişkin savunmasını yaptı.Sanık Ekmen, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 4 Aralık 2019'da karara bağlanan Çet'in ölümüne ilişkin dosyada sanık Çağatay Aksu'nun avukatlığını yaptığını söyledi.Yargılama dosyasına delil sunmak için maktule Şule Çet'in sağlık durumunu gösteren belge, kullandığı ilaç ve geçmişe dönük tedavilerinin yer aldığı raporlar ile üniversite öğrenimine ilişkin transkripti, Çet'in çalıştığı iş yerindeki özlük dosyasından temin ettiğini öne süren Ekmen, bu belgelere yasa dışı yollarla ulaşmadığını savundu.Avukatlık mesleğinin gereği ve yasaların kendisine tanıdığı sınırlar içinde hareket ettiğini belirten Ekmen, beraatini istedi.Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Ekmen'i, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirdiği’ gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

https://tr.sputniknews.com/20201211/sule-cet-davasinda-bilirkisi-olan-prof-taner-evinde-olu-bulundu-1043380565.html

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şule çet, hapis cezası, avukat, sağlık raporu