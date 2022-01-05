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https://tr.sputniknews.com/20220105/yanardag-kraterine-dusen-yasli-adam-hayatini-kaybetti-1052416692.html
Hawaii'de yanardağ kraterine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Hawaii'de yanardağ kraterine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Hawaii'de ailesinin kayıp olarak bildirdiği 75 yaşındaki bir adamın cansız bedeni, Kilauea Yanardağı'na ait kraterin kenarında bulundu. Olayla ilgili... 05.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-05T09:53+0300
2022-01-05T09:59+0300
hawaii
volkan
dünya
lav
kilauea yanardağı
krater
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ABD'nin Hawaii eyaletindeki Büyük Ada'da pazar gecesi Kilauea Yanardağı'nda, Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nın ziyaretçiye kapalı bir bölümünden kraterin bulunduğu kısma düştüğü sanılan 75 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Ailesinin pazartesi gün polise başvurup hakkında kayıp ilanı verdiği yaşlı adamın cansız bedeni, volkanın zirvesine bakan Uēkahuna adlı bölgede, krater alanında bulundu. Polis, düştüğü sanılan yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Dünyanın en aktiflerinden olan Kilauea Yanardağı, Eylül 2021'de faaliyete geçmiş, özellikle geceleri parıldayan lav gölünü izleyebilmek için alanda toplanan turistler haberlere konu olmuştu. Mayıs 2019'da yanardağı daha iyi görmeye çalışan 32 yaşındaki bir asker, üzerine çıktığı kayalıktan krater bölgesine düşüp yaralanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20190503/hawaiide-aktif-volkanin-icine-dusen-amerikali-turist-yarali-kurtuldu-1038947340.html
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hawaii, volkan, lav, kilauea yanardağı, krater

Hawaii'de yanardağ kraterine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

09:53 05.01.2022 (güncellendi: 09:59 05.01.2022)
© AFP 2021 / K. LYNNKilauea Yanardağı
Kilauea Yanardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
© AFP 2021 / K. LYNN
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Hawaii'de ailesinin kayıp olarak bildirdiği 75 yaşındaki bir adamın cansız bedeni, Kilauea Yanardağı'na ait kraterin kenarında bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Büyük Ada'da pazar gecesi Kilauea Yanardağı'nda, Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nın ziyaretçiye kapalı bir bölümünden kraterin bulunduğu kısma düştüğü sanılan 75 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Ailesinin pazartesi gün polise başvurup hakkında kayıp ilanı verdiği yaşlı adamın cansız bedeni, volkanın zirvesine bakan Uēkahuna adlı bölgede, krater alanında bulundu. Polis, düştüğü sanılan yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Dünyanın en aktiflerinden olan Kilauea Yanardağı, Eylül 2021'de faaliyete geçmiş, özellikle geceleri parıldayan lav gölünü izleyebilmek için alanda toplanan turistler haberlere konu olmuştu.
Hawaii Kilauea Yanardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2019
YAŞAM
Hawaii'de aktif volkanın içine düşen Amerikalı turist yaralı kurtuldu
3 Mayıs 2019, 21:36
Mayıs 2019'da yanardağı daha iyi görmeye çalışan 32 yaşındaki bir asker, üzerine çıktığı kayalıktan krater bölgesine düşüp yaralanmıştı.
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