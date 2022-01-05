https://tr.sputniknews.com/20220105/yanardag-kraterine-dusen-yasli-adam-hayatini-kaybetti-1052416692.html

Hawaii'de yanardağ kraterine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Hawaii'de yanardağ kraterine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Hawaii'de ailesinin kayıp olarak bildirdiği 75 yaşındaki bir adamın cansız bedeni, Kilauea Yanardağı'na ait kraterin kenarında bulundu. Olayla ilgili... 05.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-05T09:53+0300

2022-01-05T09:53+0300

2022-01-05T09:59+0300

hawaii

volkan

dünya

lav

kilauea yanardağı

krater

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ABD'nin Hawaii eyaletindeki Büyük Ada'da pazar gecesi Kilauea Yanardağı'nda, Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nın ziyaretçiye kapalı bir bölümünden kraterin bulunduğu kısma düştüğü sanılan 75 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Ailesinin pazartesi gün polise başvurup hakkında kayıp ilanı verdiği yaşlı adamın cansız bedeni, volkanın zirvesine bakan Uēkahuna adlı bölgede, krater alanında bulundu. Polis, düştüğü sanılan yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Dünyanın en aktiflerinden olan Kilauea Yanardağı, Eylül 2021'de faaliyete geçmiş, özellikle geceleri parıldayan lav gölünü izleyebilmek için alanda toplanan turistler haberlere konu olmuştu. Mayıs 2019'da yanardağı daha iyi görmeye çalışan 32 yaşındaki bir asker, üzerine çıktığı kayalıktan krater bölgesine düşüp yaralanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20190503/hawaiide-aktif-volkanin-icine-dusen-amerikali-turist-yarali-kurtuldu-1038947340.html

hawaii

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hawaii, volkan, lav, kilauea yanardağı, krater