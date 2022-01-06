AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'deki aşırı sağcıların AA kameramanına saldırısını kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik İsrail’de AA kameramanı Ebu Rumeyle’ye yaptığı saldırıyı kınadığını belirterek, 'Yetkililerin gereken tedbirleri almasını ve saldırganların cezalandırılmasını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.Çelik'in açıklaması şu şekilde:İsrail’deki aşırı sağcıların AA kameramanı Ebu Rumeyle’ye yaptığı saldırıyı kınıyoruz… Nefret suçu işleyenler, bu suç gösterildiği zaman şiddete başvuruyorlar. Yetkililerin gereken tedbirleri almasını ve saldırganların cezalandırılmasını bekliyoruz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail’deki aşırı sağcıların AA kameramanı Ebu Rumeyle’ye yaptığı saldırıyı kınıyoruz. Nefret suçu işleyenler, bu suç gösterildiği zaman şiddete başvuruyorlar."
AK Parti Sözcüsü Çelik İsrail’de AA kameramanı Ebu Rumeyle’ye yaptığı saldırıyı kınadığını belirterek, 'Yetkililerin gereken tedbirleri almasını ve saldırganların cezalandırılmasını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.
Çelik'in açıklaması şu şekilde:
İsrail’deki aşırı sağcıların AA kameramanı Ebu Rumeyle’ye yaptığı saldırıyı kınıyoruz… Nefret suçu işleyenler, bu suç gösterildiği zaman şiddete başvuruyorlar. Yetkililerin gereken tedbirleri almasını ve saldırganların cezalandırılmasını bekliyoruz.
İsrail’deki aşırı sağcıların AA kameramanı Ebu Rumeyle’ye yaptığı saldırıyı kınıyoruz… Nefret suçu işleyenler, bu suç gösterildiği zaman şiddete başvuruyorlar. Yetkililerin gereken tedbirleri almasını ve saldırganların cezalandırılmasını bekliyoruz. pic.twitter.com/4pEJiwh55E