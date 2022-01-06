https://tr.sputniknews.com/20220106/ak-parti-sozcusu-celik-israildeki-asiri-sagcilarin-aa-kameramanina-yaptigi-saldiriyi-kiniyoruz-1052460785.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'deki aşırı sağcıların AA kameramanına saldırısını kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'deki aşırı sağcıların AA kameramanına saldırısını kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail’deki aşırı sağcıların AA kameramanı Ebu Rumeyle’ye yaptığı saldırıyı kınıyoruz. Nefret suçu işleyenler, bu suç... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T11:48+0300

2022-01-06T11:48+0300

2022-01-06T11:56+0300

politika

ömer çelik

israil

aa

kameraman

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AK Parti Sözcüsü Çelik İsrail’de AA kameramanı Ebu Rumeyle’ye yaptığı saldırıyı kınadığını belirterek, 'Yetkililerin gereken tedbirleri almasını ve saldırganların cezalandırılmasını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.Çelik'in açıklaması şu şekilde:İsrail’deki aşırı sağcıların AA kameramanı Ebu Rumeyle’ye yaptığı saldırıyı kınıyoruz… Nefret suçu işleyenler, bu suç gösterildiği zaman şiddete başvuruyorlar. Yetkililerin gereken tedbirleri almasını ve saldırganların cezalandırılmasını bekliyoruz.

israil

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ömer çelik, israil, aa, kameraman