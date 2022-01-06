https://tr.sputniknews.com/20220106/bakan-gulden-chpli-ozele-kuran-kursu-tepkisi-o-koprulerin-altindan-cok-sular-akti-1052460234.html

Bakan Gül'den CHP'li Özel'e Kur'an kursu tepkisi: O köprülerin altından çok sular aktı

Bakan Gül'den CHP'li Özel'e Kur'an kursu tepkisi: O köprülerin altından çok sular aktı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarına yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T11:38+0300

2022-01-06T11:38+0300

2022-01-06T11:38+0300

politika

özgür özel

abdulhamit gül

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Bakan Gül açıklamasında, "Eski Türkiye’nin adetlerini hortlatmak isteyenler Kur'an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyen çağdışı zihniyet bilmelidir ki o köprülerin altından çok sular aktı. Son 20 yılda devlet yönetiminde yaşadığımız köklü zihniyet dönüşümünden taviz vermeye tahammülümüz asla olamaz" dedi.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş aralığına Kur'an kursu çalışmaları ve Milli Eğitim Şurası'na verdiği önergeye, CHP tarafından karşı çıkılmıştı. CHP Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir Orta Çağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var. 20 yıl sonra okuduğunu anlamayan kindar bir nesil çıkar" demişti. Özel'e AK Partili siyasetçilerden tepki gelmişti.

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özgür özel, abdulhamit gül