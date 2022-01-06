https://tr.sputniknews.com/20220106/gaspciyi-olduren-universitelinin-annesi-kadir-seker-olayi-oglumun-basina-geldi-1052459358.html

Gaspçıyı öldüren üniversitelinin annesi: Kadir Şeker olayı oğlumun başına geldi

Gaspçıyı öldüren üniversitelinin annesi: Kadir Şeker olayı oğlumun başına geldi

Bursa Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören Enes Kör, çalıştığı süpermarketin deposuna giderken, iddiaya göre elindeki tornavida ile yolunu kesip cep... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T11:23+0300

2022-01-06T11:23+0300

2022-01-06T11:29+0300

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üniversite

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Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde 3 Ocak saat 08.20'de meydana gelen olayda Enes Kör, deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evden çıkıp Altıparmak Caddesi üzerindeki otobüs durağına doğru yola çıktı. İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Kör, Erkan Aysu'ya olumsuz yanıt verdi. Aysu, "Seni burada öldürürüm kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Kör'ün boğazını sıktı. Bu sırada, cebinde bulunan bıçağı çıkaran Kör, Aysu'yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.Enes Kör, olayı anlattığı ağabeyi ile birlikte bıçakladığı Aysu’nun bulunduğu sokağa gitti. Ağabeyi 112’yi arayarak durumu bildirirken, Enes Kör işe gitti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elinde tornavida bulunan Aysu'yu, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aşırı kan kaybeden Aysu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, tehdit, kasten yaralama suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Aysu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, Enes Kör’ün ağabeyi, polis ekipleriyle birlikte kardeşinin çalıştığı iş yerine gitti. Cinayetle sonuçlanan yaralama olayı sonrası polis Enes Kör'ü, çalıştığı markete ait depoda gözaltına aldı. Herhangi bir suç kaydına rastlanmayan Enes Kör, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.‘Enes, bu olay yaşanmasaydı Erasmus i̇le Bulgari̇stan’a gi̇decekti̇’Oğlunun yaşadığı olay sonrası şoka giren anne Zakire Çobanoğlu, yaşananlara inanamadığını söyledi. Anne, “Çocuğumun başına böyle bir olay gelmesini hiç istemezdim. Çocuğumun sabah kahvaltısını hazırladım. Kahvaltısını yapıp işe gitmek için evden çıktı. 5 dakika sonra eve geri geldi. Şok halindeydi. Biz de şaşırdık. Ağabeyini alıp gitti. 112’yi aramışlar. Ben bayılmışım. Bu sabah yine baygınlık geçirdim. Epilepsi ve aplastik anemi hastasıyım. Psikolojik rahatsızlıklarım var" ifadelerini kullandı. Eşinden ayrıldıktan sonra 2015 yılında iki oğluyla birlikte Bursa’ya taşındığını söyleyen Çobanoğlu, “Hayat şartları çok zor. Büyük oğlum çalışıyor. Enes üniversite okuyordu. Öğrenci Değişim Programı Erasmus’u kazanmıştı, Mart ayında gidecekti. Benim çocuğum okuyordu, okuluna düzenli gidiyordu. Okulu olmadığı zamanlar işe gidiyordu” dedi.‘Kendi̇ni̇ savunmasa beni̇m oğlum ölecekti̇’Oğlunun bir karıncayı dahi incitmeyecek kadar sevgi dolu bir çocuk olduğunu belirten anne Çobanoğlu, olay günü yaşananları şöyle anlattı:‘Enes, i̇mdat di̇ye bağırmış’Oğlunun yardım çığlığı attığını ama hiç kimsenin korkusundan dışarı çıkmadığını söyleyen Çobanoğlu, “Kadir Şeker olayını gördük, izledik. Enes, ‘imdat’ diye bağırmış. Kimse dışarı çıkmamış. Olayı gören komşular da korkudan dışarı çıkmamış. Aynı Kadir Şeker olayı gibi, benim oğlumun başına da geldi. İmdat çığlığı atmış, ‘imdat, imdat’ diye bağırmış çocuğum” dedi.Bu arada, öldürülen Erkan Aysu ise Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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bursa, gasp, üniversite