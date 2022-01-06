https://tr.sputniknews.com/20220106/imamoglu-firincilarin-kizacagi-yer-enflasyonu-yuzde-60a-cikaran-hukumettir-1052469087.html

İmamoğlu: Fırıncıların kızacağı yer enflasyonu yüzde 60'a çıkaran hükümettir

İmamoğlu: Fırıncıların kızacağı yer enflasyonu yüzde 60'a çıkaran hükümettir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu, "Yoksullukla mücadelede Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikasını açacağız" dedi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T14:51+0300

2022-01-06T14:51+0300

2022-01-06T14:51+0300

politika

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zam

hükümet

ekrem imamoğlu

fırın

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'deki enflasyon rakamlarına yönelik açıklamalarda bulundu.'Yoksullukla mücadele kapsamında Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikasını açacaklarını' belirten İmamoğlu, bir muhabirin "Fırıncılar biraz kızacak" demesi üzerine de "Fırıncıların kızacağı yer enflasyonu yüzde 60'a, üretici fiyatlarını yüzde 85-90'a çıkaran hükümettir. Bizimle ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211205/istanbulda-ekmege-gizli-zam-hem-gramaji-dusurduler-hem-fiyati-artirdilar-1051457578.html

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istanbul, chp, ekmek fiyatları, enflasyon, gıda fiyatları, zam, hükümet, ekrem imamoğlu, fırın