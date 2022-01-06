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İmamoğlu: Fırıncıların kızacağı yer enflasyonu yüzde 60'a çıkaran hükümettir
İmamoğlu: Fırıncıların kızacağı yer enflasyonu yüzde 60'a çıkaran hükümettir
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu, "Yoksullukla mücadelede Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikasını açacağız" dedi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T14:51+0300
2022-01-06T14:51+0300
politika
istanbul
chp
ekmek fiyatları
enflasyon
gıda fiyatları
zam
hükümet
ekrem imamoğlu
fırın
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'deki enflasyon rakamlarına yönelik açıklamalarda bulundu.'Yoksullukla mücadele kapsamında Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikasını açacaklarını' belirten İmamoğlu, bir muhabirin "Fırıncılar biraz kızacak" demesi üzerine de "Fırıncıların kızacağı yer enflasyonu yüzde 60'a, üretici fiyatlarını yüzde 85-90'a çıkaran hükümettir. Bizimle ilgisi yok" ifadelerini kullandı.
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istanbul, chp, ekmek fiyatları, enflasyon, gıda fiyatları, zam, hükümet, ekrem imamoğlu, fırın

İmamoğlu: Fırıncıların kızacağı yer enflasyonu yüzde 60'a çıkaran hükümettir

14:51 06.01.2022
© Ekrem İmamoğlu/Twitterİmamoğlu
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© Ekrem İmamoğlu/Twitter
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu, "Yoksullukla mücadelede Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikasını açacağız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'deki enflasyon rakamlarına yönelik açıklamalarda bulundu.
'Yoksullukla mücadele kapsamında Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikasını açacaklarını' belirten İmamoğlu, bir muhabirin "Fırıncılar biraz kızacak" demesi üzerine de "Fırıncıların kızacağı yer enflasyonu yüzde 60'a, üretici fiyatlarını yüzde 85-90'a çıkaran hükümettir. Bizimle ilgisi yok" ifadelerini kullandı.
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