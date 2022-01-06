https://tr.sputniknews.com/20220106/kovid-19-vakalari-k9lar-ile-tespit-edilecek-1052454236.html

Kovid-19 vakaları K9 köpekler ile tespit edilecek

Kovid-19 vakaları K9 köpekler ile tespit edilecek

K9 köpeklerin Türkiye'de de kullanılabilmesi için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T07:09+0300

2022-01-06T07:09+0300

2022-01-06T07:10+0300

koronavirüs

köpek

koku

koronavirüs

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Koku duyuları insanlara göre 100 bin kat gelişmiş olan K9 köpekleri, dünyadaki bazı ülkelerde koronavirüs vakalarının tespitinde görev alıyor. K9'ların Türkiye'de de kullanılabilmesi için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi ve TAV Güvenlik tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Pozitif hastaların kokularının tanıtılmasına yönelik eğitimlerin ardından K9 köpeklerin virüs kokusunu tanıma ve ayırt etmede yüksek bir başarı oranı yakalandı. Sabah'ın haberine göre, K9'lar, havalimanları, stadyumlar, alışveriş merkezleri, konser alanları ve gümrük kapıları gibi birçok alanda kullanılacak.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

köpek, koku, koronavirüs