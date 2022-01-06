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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2021/2 sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından öğrenebilecek. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T13:41+0300
2022-01-06T13:41+0300
2022-01-06T13:44+0300
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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
13:41 06.01.2022 (güncellendi: 13:44 06.01.2022)
Ayrıntılar geliyor
KPSS-2021/2 sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından öğrenebilecek.