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THY Kazakistan'a yapılan tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti
THY Kazakistan'a yapılan tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti
Türk Hava Yolları, Kazakistan'a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal ettiğini duyurdu. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T20:38+0300
2022-01-06T20:38+0300
2022-01-06T21:17+0300
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Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.Alınan bilgiye göre, bu ülkede yaşanan protestolar nedeniyle THY planladığı seferleri icra etmeme kararı aldı.Bu kapsamda, 9 Ocak'a kadar Kazakistan’a yapılacak tüm tarifeli seferler durduruldu..
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THY Kazakistan'a yapılan tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti 20:38 06.01.2022 (güncellendi: 21:17 06.01.2022)
Türk Hava Yolları, Kazakistan'a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal ettiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY),
Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.
Alınan bilgiye göre, bu ülkede yaşanan protestolar nedeniyle THY planladığı seferleri icra etmeme kararı aldı.
Bu kapsamda,
9 Ocak'a kadar Kazakistan’a yapılacak tüm tarifeli seferler durduruldu..