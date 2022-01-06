Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220106/thy-kazakistana-yapilan-tum-seferleri-9-ocaka-kadar-iptal-etti-1052479241.html
THY Kazakistan'a yapılan tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti
THY Kazakistan'a yapılan tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti
Türk Hava Yolları, Kazakistan'a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal ettiğini duyurdu. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T20:38+0300
2022-01-06T21:17+0300
thy
kazakistan
iptal
sefer
türkiye
son dakika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1044144673_0:0:1599:899_1920x0_80_0_0_cda9bbd93c592ad508e56e481fd3bc76.jpg
Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.Alınan bilgiye göre, bu ülkede yaşanan protestolar nedeniyle THY planladığı seferleri icra etmeme kararı aldı.Bu kapsamda, 9 Ocak'a kadar Kazakistan’a yapılacak tüm tarifeli seferler durduruldu..
kazakistan
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1044144673_50:0:1249:899_1920x0_80_0_0_a762e7a9d66ddfad32adcc305f6f584e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
thy, kazakistan, iptal, sefer, son dakika

THY Kazakistan'a yapılan tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti

20:38 06.01.2022 (güncellendi: 21:17 06.01.2022)
© DHATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© DHA
Abone ol
Türk Hava Yolları, Kazakistan'a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal ettiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.
Alınan bilgiye göre, bu ülkede yaşanan protestolar nedeniyle THY planladığı seferleri icra etmeme kararı aldı.
Bu kapsamda, 9 Ocak'a kadar Kazakistan’a yapılacak tüm tarifeli seferler durduruldu..
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:09İngiltere'de kuş gribinin insana geçtiği bir vaka görüldü
21:08Bakan Kurum: CHP’nin karanlık Orta Çağ zihniyeti yeniden hortlamış
20:59Rasim Ozan Kütahyalı: Türkiye ‘Don’t Look Up’ı yaşıyor, gelmekte olan kaos
20:47'Don't Look Up' Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen 3. filmi oldu
20:38THY Kazakistan'a yapılan tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti
20:23Boris Johnson: İnsanlar geçmişe dönük olarak tarihi değiştirme arayışına girmemeli
20:13TFF Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in 3 maç men cezasını 1'e düşürdü
19:59Türkiye'de 68 bin 413 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 156 kişi hayatını kaybetti
19:57Kahramanmaraş’ta pitbull köpeğin sahibine para cezası
19:43Kazakistan’da Omicron vakaları tespit edildi
19:43Kız kardeşini rahatsız eden kişiyi av tüfeğiyle vurdu
19:35İçişleri Bakanı: 50 ildeki nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemi başlatılacak
19:14Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz
19:09Amasya'da köpüren Tersakan Çayı'nda inceleme başlatıldı
19:06HSK, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle bir cumhuriyet savcısını açığa aldı
18:56Kılıçdaroğlu: Sözlüde elenen gençlerimizi, bu siteye başvurmaya davet ediyorum
18:48DSÖ: Omicron son varyant olmayacak, virüs 'evrim' geçirmeyi sürdürüyor
18:43Senegal Meclisi, eşcinsellere 10 yıl hapis cezası önerisini reddetti: 5 yıl yeterli görüldü
18:35Erbaş'tan CHP'li Özel'in 'Orta Çağ zihniyeti' benzetmesine yorum: 'Talihsiz bir konuşma'
18:33V for Vendetta maskeli hırsızlar suçüstü yakalandı