https://tr.sputniknews.com/20220106/thy-kazakistana-yapilan-tum-seferleri-9-ocaka-kadar-iptal-etti-1052479241.html

THY Kazakistan'a yapılan tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti

THY Kazakistan'a yapılan tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti

Türk Hava Yolları, Kazakistan'a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal ettiğini duyurdu. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

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thy

kazakistan

iptal

sefer

türkiye

son dakika

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Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.Alınan bilgiye göre, bu ülkede yaşanan protestolar nedeniyle THY planladığı seferleri icra etmeme kararı aldı.Bu kapsamda, 9 Ocak'a kadar Kazakistan’a yapılacak tüm tarifeli seferler durduruldu..

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thy, kazakistan, iptal, sefer, son dakika