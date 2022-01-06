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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek koronavirüse yakalandı
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek koronavirüse yakalandı
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T15:44+0300
2022-01-06T15:47+0300
spor
yeni malatyaspor
pozitif
koronavirüs
adil gevrek
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Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek’e semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanmış ve Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreci evinde devam etmektedir" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211228/yeni-malatyaspor-kulubu-baskani-gevreke-75-gun-hak-mahrumiyeti-cezasi-1052202237.html
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yeni malatyaspor, pozitif, koronavirüs, adil gevrek

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek koronavirüse yakalandı

15:44 06.01.2022 (güncellendi: 15:47 06.01.2022)
© DHAAdil Gevrek
Adil Gevrek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© DHA
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Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek’e semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanmış ve Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreci evinde devam etmektedir" denildi.
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