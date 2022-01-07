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https://tr.sputniknews.com/20220107/alanyasporda-teknik-direktor-farioli-ve-12-kisinin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1052496877.html
Alanyaspor'da Teknik Direktör Farioli ve 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Alanyaspor'da Teknik Direktör Farioli ve 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli ile birlikte toplam 13 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T12:33+0300
2022-01-07T12:33+0300
2022-01-07T12:33+0300
spor
alanyaspor
koronavirüs
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Aytemiz Alanyaspor, koronavirüs şokuyla sarsıldı.Akdeniz ekibi, teknik direktör Francesco Farioli, bir antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Turuncu-yeşillilerden yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu ve personellerle ilgili tedavi protokolleri ve karantina sürecinin başladığı duyuruldu.
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alanyaspor, koronavirüs
Alanyaspor'da Teknik Direktör Farioli ve 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli ile birlikte toplam 13 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Aytemiz Alanyaspor, koronavirüs şokuyla sarsıldı.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Francesco Farioli, bir antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Turuncu-yeşillilerden yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu ve personellerle ilgili tedavi protokolleri ve karantina sürecinin başladığı duyuruldu.