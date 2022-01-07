https://tr.sputniknews.com/20220107/alanyasporda-teknik-direktor-farioli-ve-12-kisinin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1052496877.html

Alanyaspor'da Teknik Direktör Farioli ve 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Alanyaspor'da Teknik Direktör Farioli ve 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli ile birlikte toplam 13 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T12:33+0300

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spor

alanyaspor

koronavirüs

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Aytemiz Alanyaspor, koronavirüs şokuyla sarsıldı.Akdeniz ekibi, teknik direktör Francesco Farioli, bir antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Turuncu-yeşillilerden yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu ve personellerle ilgili tedavi protokolleri ve karantina sürecinin başladığı duyuruldu.

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alanyaspor, koronavirüs